Sun Life永明捐贈20 萬港元予 Uplifters 助力1,000位本地外籍家庭傭工提升理財知識

香港 - 2025年3月10日 - Sun Life永明今天宣布向非牟利機構 Uplifters 捐贈 20 萬港元。Uplifters 致力透過線上教育和社區支援,協助外籍家庭傭工提升自我能力。是次捐款將用於支持 Uplifters 的旗艦計劃「Dare to Dream」,每年為近一千位在港外籍家庭傭工提供理財知識教育。



此項捐款活動是回應永明金融最新發表的《女性財富:建立信心和安全感》調查結果而採取的實際行動。調查顯示,亞太區44%的母親因照顧子女和父母的需要而感到壓力。身處香港的外籍家庭傭工大多需負擔家鄉親人的生計,他們的經濟和精神壓力尤為沉重。



Uplifters 的「Dare to Dream」計劃是一項涵蓋理財、個人發展及心理健康教育的全方位免費線上課程。自 2018 年推出以來,已超過一萬名外籍家庭傭工參與,而Uplifters的總會員人數更達至 14,700 名。該計劃為學員提供實用工具,以助他們訂立理財目標、有效管理財務和改善精神健康。 完成「Dare to Dream」課程後,86% 參加者表示他們的生活發生了變革性轉變。若要進一步瞭解 Uplifters 及其免費線上課程,請瀏覽網站。外籍家庭傭工可透過其 Facebook 網上課程專頁的聊天機器人加入課程。



香港現時約有35萬名外籍家庭傭工,除了基本的醫療及意外保險外,普遍缺乏財務保障。現行法例規定的保險並未涵蓋其家庭成員或潛在的收入損失。Sun Life永明的捐款將協助Uplifters 擴大服務範圍,為本地外籍家庭傭工提供理財知識課程,並提升他們對財務規劃重要性的認知。



永明金融亞洲區首席客戶及分銷官 David Broom 表示:「透過理財知識教育推動社區發展是Sun Life永明在亞洲的重要使命基石。我們十分高興能與 Uplifters 合作推出此先導計劃,並運用我們在香港、印尼和菲律賓市場的經驗,為本地的外籍家庭傭工提供支援。『Dare to Dream』計劃提供全方位理財教育及實用資源,協助學員自信地追求他們的理財目標。這項計劃與我們致力解決亞洲各地多元社群所面臨的財務挑戰的承諾相符,並進一步強化我們在持續推行理財教育中所發揮的影響力,創造長遠的正面價值。」



Uplifters 創辦人及行政總裁Marie Kretz Di Meglio表示:「我們衷心感謝 Sun Life 永明的慷慨捐助,是次捐款將幫助我們繼續使命,為更多外籍家庭傭工提供實現財政獨立及個人成長所需的工具和知識。透過『Dare to Dream』計劃,我們致力提升外籍家庭傭工的理財知識、改善精神健康及加強社區意識,從而改變他們的生活。這次與Sun Life 永明的合作,正好展現社會上不同持份者如何齊心協力,為香港弱勢群體帶來有意義的改變。 」



是次合作體現了Sun Life永明長期致力協助女性和弱勢群體建立穩健財務基礎、提升福祉的承諾,並與其在亞洲推廣理財知識的重大使命相契合。