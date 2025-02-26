Sun Life永明推動「退『優』忘憂360」全方位退休規劃方案 攜手港人共創無憂退休生活

香港 - 2025年2月26日 - 作為全球最長壽城市之一，香港人的退休規劃刻不容緩。然而，永明金融去年10月發布的《規劃退休生活：從容面對未來》最新調查發現，近半數港人僅在退休前五年才開始規劃，更有17%完全沒有規劃。為此，Sun Life永明以「退『優』忘憂360」為主題，由強積金以至退休規劃產品及服務如儲蓄保險，旨在全方位鼓勵及夥拍客戶規劃理想退休生活。



創新產品服務 滿足多元需求



Sun Life永明人壽及健康業務總經理楊娟表示：「我們深知每位客戶的退休需求各不相同。因此，我們不斷創新，推出多元化的退休規劃產品和服務，包括去年推出的保單逆按及安老按揭轉介服務，為客戶提供穩定現金流的新選擇。今年，我們將進一步擴展產品線，全面覆蓋客戶在退休規劃中的各項需求。」



專業培訓提升 應對銀髮浪潮



為應對日益龐大的銀髮族群，Sun Life永明擁有360退「優」策劃業務平台，通過一系列培訓、講座及工作坊，全面提升理財顧問的專業水平。



市場推廣活動 激發規劃意識



Sun Life永明首席客戶總監羅婉君介紹：「為提高公眾對退休規劃的重視，我們將於2月25日至3月25日期間舉辦『立即規劃 自信退休未來』推廣活動，派發共30,000份免費獎賞。鼓勵大家坐言起行，喚起對退休規劃的重視，以實際行動邁出第一步。」



活動詳情：



- 日期：2025年2月25日至3月25日（每週二）



- 參與方式：關注Sun Life永明官方Facebook或Instagram 或掃描戶外廣告二維碼，完成簡單問卷，即有機會獲得獎賞。同時約見理財顧問面談退休規劃，更可獲額外現金券



- 獎賞內容：涵蓋飲食、生活、旅遊等



Sun Life永明致力成為港人值得信賴的退休規劃夥伴，以專業、創新的產品和服務，攜手客戶共創無憂退休生活。

