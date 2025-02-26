Sun Life永明推動「退『優』忘憂360」全方位退休規劃方案 攜手港人共創無憂退休生活

香港 - 2025年2月26日 - 作為全球最長壽城市之一，香港人的退休規劃刻不容緩。然而，永明金融去年10月發布的《規劃退休生活：從容面對未來》最新調查發現，近半數港人僅在退休前五年才開始規劃，更有17%完全沒有規劃。為此，Sun Life永明以「退『優』忘憂360」為主題，由強積金以至退休規劃產品及服務如儲蓄保險，旨在全方位鼓勵及夥拍客戶規劃理想退休生活。
創新產品服務 滿足多元需求
Sun Life永明人壽及健康業務總經理楊娟表示：「我們深知每位客戶的退休需求各不相同。因此，我們不斷創新，推出多元化的退休規劃產品和服務，包括去年推出的保單逆按及安老按揭轉介服務，為客戶提供穩定現金流的新選擇。今年，我們將進一步擴展產品線，全面覆蓋客戶在退休規劃中的各項需求。」
專業培訓提升 應對銀髮浪潮
為應對日益龐大的銀髮族群，Sun Life永明擁有360退「優」策劃業務平台，通過一系列培訓、講座及工作坊，全面提升理財顧問的專業水平。
市場推廣活動 激發規劃意識
Sun Life永明首席客戶總監羅婉君介紹：「為提高公眾對退休規劃的重視，我們將於2月25日至3月25日期間舉辦『立即規劃 自信退休未來』推廣活動，派發共30,000份免費獎賞。鼓勵大家坐言起行，喚起對退休規劃的重視，以實際行動邁出第一步。」
活動詳情：
- 日期：2025年2月25日至3月25日（每週二）
- 參與方式：關注Sun Life永明官方Facebook或Instagram 或掃描戶外廣告二維碼，完成簡單問卷，即有機會獲得獎賞。同時約見理財顧問面談退休規劃，更可獲額外現金券
- 獎賞內容：涵蓋飲食、生活、旅遊等
Sun Life永明致力成為港人值得信賴的退休規劃夥伴，以專業、創新的產品和服務，攜手客戶共創無憂退休生活。
永明金融簡介
永明金融是主要的國際金融服務機構，為個人及機構客戶提供資產管理、財富、保險及健康方案。永明金融在全球多個市場發展業務，當中包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、香港、菲律賓、日本、印尼、印度、中國、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞及百慕達。截至2024年12月31日止，永明金融管理的總資產為15,400億加元。如欲了解更多資訊，請瀏覽www.sunlife.com。
Sun Life Financial Inc. 於多倫多 (TSX)、紐約 (NYSE) 及菲律賓 (PSE) 的證券交易所上市，交易代號為「SLF」。 Sun Life Financial Inc.為加拿大永明人壽保險公司的控股公司。香港永明金融有限公司（於百慕達註冊成立之有限責任公司）為加拿大永明人壽保險公司的全資附屬公司並在香港營運。