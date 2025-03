SWISS REJU熱光溶脂獲Sunday More「No. 1 年度最佳瘦身美體療程」大賞，歷史性連奪8個大獎創造新經典

SWISS REJU熱光溶脂®獲得more beauty大賞至高榮譽,更連續3年蟬聯美容巨頭Cosmopolitan頒發的Best of the Best Award Panel Choice大賞。與英國名廠BTL強強聯手,引入人工智能美容科技Exion

香港 - 2025年3月25日 - 中環美容名店SWISS REJU專利療程 熱光溶脂 ®,在剛舉辦的美容盛事more beauty 100大賞中,獲頒發「香港No.1年度最佳瘦身美體療程 」。Sunday more是香港極受歡迎的女性傳媒,舉辦的more beauty 100年度頒獎禮,表揚美容時尚行業表現突出的優秀品牌。Sunday more beauty 100的「年度最佳大賞」,是所有高端品牌夢寐以求的至高榮譽。SWISS REJU熱光溶脂®效果出眾,聯同早前Cosmopolitan,HK01,JESSICA等等的頒獎禮,歷史性獲得8個國際年度大獎,新科技創造新經典。品牌同時宣佈,今年更連續3年蟬聯美容巨頭Cosmopolitan頒發的Best of the Best Award Panel Choice大賞!成為第一個連續3年獲獎,打破舊式纖體技術壟斷的品牌。雙重重磅消息,熱光溶脂效果再次獲權威肯定。SWISS REJU發言人表示:「我們非常榮幸獲兩間重量級媒體頒發的年度獎項大賞,肯定了正規健康管理,多個傳媒實測獎項,見證解答了市場對於SWISS REJU好唔好的興趣查詢。」SWISS REJU獲頒發「香港No.1年度最佳瘦身美體」療程,採用全球頂流美容技術。品牌專利療程熱光溶脂,每年都不斷升級科技,確保客人獲得最滿意的美容瘦身效果。 品牌今年更進一步,首次聯同國際超級名廠BTL,引入歐美權威醫生推薦的人工智能技術,BTL Exion Body「 AI 智能.標靶式溶脂緊膚」、「Exion Face水嫩活肌」。 專利技術獲臨床證實增加透明質酸+224%,增加膠原蛋白+47%,增加彈力蛋白+50%。SWISS REJU熱光溶脂 x BTL Exion標靶式專利單極射頻(Monopolar RF) 結合TUS超聲波 (Targeted Ultrasound)技術,雙能量同步輸出,令到肌膚活躍度,與健康瘦身程度,達到前所未有的新境界!除了最新一代國際醫生推薦的BTL Exion之外,SWISS REJU定位國際級精品美容,引入最新一代微波溶脂「3Ghz 熱光超微波」、50個歐洲國家隊採用的瘦身天花板「Winback Tecar Therapy」、美國頂流殿堂名牌「Lumenis Pollogen核深熱消脂機」。為了推動更佳成效,今年更繼續投資,引進多種最新歐美日韓技術進駐香港。SWISS REJU過千萬投資儀器,旗艦店擁有非常強大齊全的儀器陣容,強勢科技為客人帶來全新高品質體驗。了解更多: http://www.reju.hk