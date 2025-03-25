SWISS REJU熱光溶脂獲Sunday More「No. 1 年度最佳瘦身美體療程」大賞，歷史性連奪8個大獎創造新經典

SWISS REJU熱光溶脂®獲得more beauty大賞至高榮譽，更連續3年蟬聯美容巨頭Cosmopolitan頒發的Best of the Best Award Panel Choice大賞。與英國名廠BTL強強聯手，引入人工智能美容科技Exion香港 - 2025年3月25日 - 中環美容名店SWISS REJU專利療程熱光溶脂®，在剛舉辦的美容盛事more beauty 100大賞中，獲頒發「香港No.1年度最佳瘦身美體療程 」。Sunday more是香港極受歡迎的女性傳媒，舉辦的more beauty 100年度頒獎禮，表揚美容時尚行業表現突出的優秀品牌。Sunday more beauty 100的「年度最佳大賞」，是所有高端品牌夢寐以求的至高榮譽。
SWISS REJU熱光溶脂®效果出眾，聯同早前Cosmopolitan，HK01，JESSICA等等的頒獎禮，歷史性獲得8個國際年度大獎，新科技創造新經典。
品牌同時宣佈，今年更連續3年蟬聯美容巨頭Cosmopolitan頒發的Best of the Best Award Panel Choice大賞！成為第一個連續3年獲獎，打破舊式纖體技術壟斷的品牌。雙重重磅消息，熱光溶脂效果再次獲權威肯定。SWISS REJU發言人表示：「我們非常榮幸獲兩間重量級媒體頒發的年度獎項大賞，肯定了正規健康管理，多個傳媒實測獎項，見證解答了市場對於SWISS REJU好唔好的興趣查詢。」
SWISS REJU與國際名廠BTL強強聯手，引入最新一代人工智能消脂技術BTL Exion
SWISS REJU獲頒發「香港No.1年度最佳瘦身美體」療程，採用全球頂流美容技術。品牌專利療程熱光溶脂，每年都不斷升級科技，確保客人獲得最滿意的美容瘦身效果。 品牌今年更進一步，首次聯同國際超級名廠BTL，引入歐美權威醫生推薦的人工智能技術，BTL Exion Body「 AI 智能．標靶式溶脂緊膚」、「Exion Face水嫩活肌」。 專利技術獲臨床證實增加透明質酸＋224%，增加膠原蛋白＋47%，增加彈力蛋白＋50%。
SWISS REJU熱光溶脂 x BTL Exion標靶式專利單極射頻(Monopolar RF) 結合TUS超聲波 (Targeted Ultrasound)技術，雙能量同步輸出，令到肌膚活躍度，與健康瘦身程度，達到前所未有的新境界！
SWISS REJU香港No.1「最佳瘦身美體療程」 權威實證
除了最新一代國際醫生推薦的BTL Exion之外，SWISS REJU定位國際級精品美容，引入最新一代微波溶脂「3Ghz 熱光超微波」、50個歐洲國家隊採用的瘦身天花板「Winback Tecar Therapy」、美國頂流殿堂名牌「Lumenis Pollogen核深熱消脂機」。為了推動更佳成效，今年更繼續投資，引進多種最新歐美日韓技術進駐香港。
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