The Collective 東京旗艦正式開幕 重新定義奢華共享辦公空間

關於 JustCo

JustCo 是亞太地區領先的靈活辦公空間提供商，致力於為各種規模的企業提供靈活的辦公解決方案。JustCo 成立於 2011 年，總部位於新加坡，擁有該國最大的共享辦公網絡，並在亞太地區的 8 個門戶城市設立超過 40 個共享辦公中心。



JustCo 透過遍布核心地段的高品質辦公中心，結合先進技術，讓會員能夠在我們的任何據點靈活辦公。除了提供靈活的辦公空間解決方案，我們更致力於打造一個適合所有人與企業發展的理想平台，透過促進成長、聯繫、合作與機會，重新定義現代工作方式，並持續壯大 JustCo 社群的影響力。



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