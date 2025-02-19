The Collective 東京旗艦正式開幕 重新定義奢華共享辦公空間

以東京車站的律動為靈感，由 JustCo 傾力打造並營運，佔地 24,000 平方英尺，融合尊榮款待、卓越體驗與匠心設計新加坡 - 2025 年 2 月 19 日 - 亞洲頂級靈活辦公空間品牌 JustCo 宣布，旗下奢華共享辦公品牌 The Collective 系列正式進駐東京，於 GranTokyo 南塔設立首間旗艦據點，重新詮釋奢華共享辦公的全新境界。該辦公環境結合優越地理位置，兼具獨特設計、精緻款待與生活方式，為卓越人才締造一處思想與靈感交融的頂級理想聖地。
The Collective 坐落於全球商機門戶， 位在東京最頂級的 A 級辦公大樓之一，俯瞰丸之內商業重鎮，毗鄰國際及當地頂尖企業。24,000 平方英尺的空間直通東京車站，並可快速抵達成田與羽田機場，助力企業開拓日本及全球市場，成就無限商機。
精心打造，匠心獨具
The Collective 汲取東京車站的經典意象，打造融合奢華與溫暖的高端共享辦公體驗。步入此地，會員即刻感受現代極簡美學與精選高端家具的完美交融，仿若置身頭等艙的沉浸式尊貴空間。這裡的每一處細節皆由內部專家團隊精心設計，旨在全面提升工作效率與舒適感受。
作為全球商業精英的匯聚地，The Collective 坐擁壯闊視野，俯瞰東京核心商業區，並融入綠色植物和自然採光，以營造出啟迪靈感、連結身心的寧靜氛圍。每個工作站均配有 Herman Miller Aeron 人體工學椅與 Benel 可調式辦公桌，兼顧設計美學與人體工學，打造健康高效的工作環境。此外，空間內設有多功能會議室，並搭載最先進的視訊會議設備，讓志同道合的思想領袖得以匯聚交流。
The Collective 亦提供量身打造的解決方案，以滿足各種專業需求。無論是擁有 24 小時安全門禁的尊享私人套房，或是配備高端裝潢與獨立出入口的企業級辦公空間，皆可客製設計，提供極致舒適與尊榮體驗。
精緻款待，無與倫比
The Collective 以提供無與倫比的服務與體驗為宗旨，精心打造高端設施與尊貴體驗，讓會員在工作之餘亦能享受如家般的舒適與溫馨。在這裡，專業人士可期待一場顛覆傳統的奢華共享辦公體驗，結合尊榮服務與沉浸式身心療癒空間，帶來全方位的工作與生活平衡。
The Collective 的晨間儀式從挑動饕客的味蕾開始，會員可享用每日供應的精緻早餐，搭配現煮的滴漏咖啡。全天候供應的精選飲品亦為日常工作增添品味，包括採用京都 % Arabica 咖啡豆沖煮的醇厚咖啡，或於館內的 TWG 茶吧悠然品茗。此外，每週五的「Aperitif Hour」更邀請會員齊聚會所，品味由專屬調酒師精心調製的手工雞尾酒，享受輕鬆愉悅的交流氛圍。
為幫助卓越人才發揮最大潛能，The Collective 精心打造完善的養生與休閒空間。其中，養生聖殿 (Wellness Sanctuary) 為會員提供專屬寧靜角落，讓身心在繁忙工作之餘，透過五感體驗得以舒緩與釋放。會員還可使用高端護膚品牌 AESOP 精選的芳香療法產品，放鬆身心、舒緩感官，以激發最佳表現。
The Collective 位於 GranTokyo 南塔。若想了解更多資訊，請點擊此處。
https://www.justcoglobal.com/
https://www.instagram.com/justcoglobal/?hl=en
https://www.youtube.com/@JustCoJapan
關於 JustCo
JustCo 是亞太地區領先的靈活辦公空間提供商，致力於為各種規模的企業提供靈活的辦公解決方案。JustCo 成立於 2011 年，總部位於新加坡，擁有該國最大的共享辦公網絡，並在亞太地區的 8 個門戶城市設立超過 40 個共享辦公中心。
JustCo 透過遍布核心地段的高品質辦公中心，結合先進技術，讓會員能夠在我們的任何據點靈活辦公。除了提供靈活的辦公空間解決方案，我們更致力於打造一個適合所有人與企業發展的理想平台，透過促進成長、聯繫、合作與機會，重新定義現代工作方式，並持續壯大 JustCo 社群的影響力。
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