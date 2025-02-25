東京, 日本 - 2025年2月25日 - 日本星達拓娛樂STARTO ENTERTAINMENT旗下男團timelesz，實境選秀節目《timelesz：選秀計畫》最後一集正式播出，成員名單揭曉！



timelesz新成員名單出爐！8人體制「再出道」

2024年4月1日，由佐藤勝利、菊池風磨與松島聰組成的日本超人氣男團Sexy Zone宣布改名為timelesz（讀音：timeless），並開拍招募新成員的實境選秀節目《timelesz：選秀計畫》，吸引高達18,922人爭相報名。節目於同年9月Netflix全球獨家首播，歷時近半年，香港觀眾終於在今日2月22日迎來緊張刺激的最終回。大前輩「嵐」的成員櫻井翔也在節目中驚喜登場，擔任最終回主持人。



經過重重考驗，寺西拓人、原嘉孝、橋本將生、豬俁周杜、篠塚大輝等5位參賽者從近兩萬名參賽者中脫穎而出，正式加入timelesz。在「timelesz襲名式」記者會上，原成員菊池風磨興奮表示：「從現在開始我們就是一家人了，家族姓氏就是timelesz！」更展現要以新體制在最短時間內攻蛋的野心。



第一首數位單曲面世 全新合輯同步上架



timelesz將於2月28日推出第一首單曲，《timelesz：選秀計畫》最終回指定曲之一的〈Rock this party〉，為8人體制展開序幕！同時將推出合輯《Hello! We're timelesz》，收錄節目主題曲〈Anthem〉、經典人氣作〈RUN〉及多首舊作，12首歌曲一口氣全面上架各個串流平台。除了新曲與合輯，timelesz還透露新專輯的製作也在進行當中，敬請期待timelesz的更多消息！



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