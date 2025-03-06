TRACR 與 Sarine Technologies 達成戰略合作，攜手打造開創性鑽石溯源系統

雙方戰略合作推出可規模化、高性價比鑽石溯源方案 助力提升全供應鏈的透明度與信任度

香港 - 2025年3月6日 - 全球首個實現毛坯鑽石源頭溯源的分布式區塊鏈平台 Tracr™與鑽石全產業鏈精密技術領導者 Sarine Technologies 達成戰略合作，共同推出具備規模化應用優勢的鑽石溯源驗證解決方案。雙方將通過技術協同創新，為行業提供高效、經濟的全流程溯源服務。本次合作將實現從鑽石開采源頭開始建立大規模的算法匹配系統。雙方將利用各自的尖端技術能力提升流程效率，並有效降低現有合作企業的重複作業需求。基於 Tracr 區塊鏈技術與 Sarine 鑽石掃描解決方案，以及各自先進的鑽石鑒別技術和匹配算法，雙方將構建跨平台數據接口。若得到各合作企業的支持，該接口將顯著提升鑽石數據在各個流轉環節中的無縫匹配。合作方案的核心價值在於通過可驗證的鑽石掃描數據，建立從鑽石毛坯供應到成品制造的全流程客觀驗證體系。強大的算法匹配機制不僅為 Tracr 與 Sarine 的合作夥伴提供強化溯源認證服務，同時將有助於他們提升客戶、鑽石品牌與消費者對於鑽石溯源的信心。參與合作的鑽石企業現可通過 Sarine 數字系統，將其鑽石數據信息（包括掃描數據在內的鑽石信息）注冊至 Tracr 平台，經智能算法與平台既有數據進行核驗後，即可獲得客觀溯源認證。目前該平台已整合戴比爾斯集團超 300 萬顆鑽石數據資源。而戴比爾斯集團最新可實施的一克拉以上毛坯鑽石單一起源地登記機制，不僅符合 G7 鑽石協議要求，還可為跨境鑽石原產地追溯提供數字化的海關服務解決方案。依托 Tracr 和 Sarine 雙方現有的、在行業內廣泛應用的成熟基礎設施，該解決方案可最大限度降低各合作企業供應鏈改造成本，具備快速有效規模化推廣的強大優勢。此外，通過兼容多源掃描設備數據的技術特性，合作企業能有效簡化運營流程，在提升溯源認證可靠性的同時實現降本增效。Tracr 首席執行官 Wesley Tucker 表示："我們堅信，此次合作將為鑽石行業的溯源能力和技術帶來重大變革。通過戴比爾斯集團強大的區塊鏈技術與 Sarine 先進的精密技術的深度對接，我們創造了兼具經濟性與擴展性的創新解決方案。該方案既能滿足消費者對鑽石溯源日益提升的需求，也為適應快速變化的行業監管環境提供了技術支撐。"Sarine Technologies 首席執行官 David Block 強調： "我們認為，此次合作將極大地提升鑽石溯源的能力，為行業帶來更高的透明度，也有助於增強消費者信心。我們很高興能與 Tracr 團隊在這一創新項目上展開合作，期待我們能為客戶提供技術服務，幫助他們運用技術能力來優化企業運營。"