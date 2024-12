Ultima Markets 在 FMLS:24 大放異彩，專注 CRM 未來技術

台灣台北 - 2024年12月31日 - 第十二屆 Finance Magnates London Summit(FMLS:24) 在倫敦標誌性地標 Old Billingsgate 圓滿落幕。本次峰會雲集了全球金融及金融科技領域的頂尖領導者與創新者,堪稱業界盛會。



作為此次活動的核心參與者之一,Ultima Markets 透過參與專題討論,從專業的角度深入解讀投資平台與客戶關係,深度探討交易創新及金融科技發展趨勢,充分展現其卓越的領導力與創新實力,成為活動中的一大亮點。



Ultima Markets 派出強大團隊參展,從專業視角深入剖析投資平台與客戶關係的核心議題,廣受現場出席者的高度讚譽,進一步鞏固了其在金融業界的領導地位。本次峰會匯聚了眾多業界專家,共同探討如何引領未來金融服務的創新與變革。





透過人工智能重新定義 CRM

在峰會期間,Ultima Markets 的市場營銷副總裁 Ernest Yiu 發表了備受關注的主題演講《2025 年客戶關係管理:預見未來的曙光》(CRM in 2025: The Light at the End of the Funnel)。



沉浸式展示體驗及互動環節

Ultima Markets 的展台憑藉創新設計吸引了在場人士的高度參與。不同於傳統展覽模式,Ultima Markets打造的展示空間,結合生動的展示內容與互動環節,提供以人性化與客製化為核心的服務體驗。本次峰會涵蓋了訪談、小組討論及主題演講等多元環節,討論從監管框架到金融業數位革命等廣泛議題,促進了具有深度及有建設性的交流,為行業未來發展引領出新方向。





他指出:「得益於人工智能和機器學習技術,CRM 正在經歷快速發展。這些工具能幫助經紀商分析客戶行為和偏好,預測客戶需求,從而提供更加個性化且主動的服務。」



Ernest 尤其強調了個性化在客戶關係中的關鍵性:「在 Ultima Markets,我們致力於讓客戶享受到專屬對話的服務體驗。透過細分客戶群體,結合交易歷史與經驗水平等多重因素,我們為每組客戶提供量身訂製的內容。」



他對人工智能和機器學習在實際應用中的預測,啟發與會者重新審視自身策略,並強調創新型 CRM 解決方案在保持市場競爭力中的重要性,進一步凸顯 Ultima Markets 在領導行業變革中的卓越地位。



展望未來

FMLS:24 為具有前瞻性的專業人士搭建了一個深入探討現代金融議題的平台。Ultima Markets 等經紀商透過參與此活動,展現了如何運用創新技術引領行業未來,並分享應對變革趨勢的最佳實踐方案。



隨著金融業持續發展,Ultima Markets 將一如既往地推動創新,致力於為全球交易者提供最前瞻性的交易工具和專業洞察,協助行業邁向新高度。