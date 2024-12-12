Ultima Markets 攜手聯合國，共同實現永續發展目標的美好未來

關於 Ultima Markets

Ultima Markets 是一家享譽全球的金融機構，是全球受監管的差價合約經紀商。公司專注於穩健的風險管理與卓越的客戶服務，致力於為交易者提供安全可靠且靈活的交易環境，並以創新與高標準服務，樹立市場新標竿。



服務涵蓋外匯、金屬、商品、指數、差價合約 (CFD) 和加密貨幣等250多種金融工具交易，以滿足全球交易者的不同需求。為了更精準滿足客戶需求，Ultima Markets 提供 標準帳戶、 ECN帳戶、 美分賬戶，無論是初次入市的交易者或是高交易量的專業用戶，均可享有量身定制的賬戶服務。



Ultima Markets以靈活高效的交易平台著稱，包括各樣實用工具，為交易者的每一步決策提供實際的支持。



極具競爭力的條件：低至0.0點差、高達1:2000杠杆，提供卓越的交易機會。



超高速執行：伺服器設於紐約NY4數據中心，連接頂級流動性提供商，確保交易順暢。



全方位平台支援：涵蓋MT4桌面版、移動版及WebTrader，靈活高效。



專業輔助工具：經濟日曆、交易計算器及外匯教學，助您完善交易策略。



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