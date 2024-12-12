Ultima Markets 攜手聯合國，共同實現永續發展目標的美好未來

台北，台灣 - 2024年12月12日 - Ultima Markets 感到很榮幸參與於紐約聯合國總部舉行的聯合國未來峰會。此次峰會匯集了全球領袖、創新者和關鍵利益相關者，共同探討全球最緊迫的挑戰，並為未來制定永續發展的道路。峰會的核心議題是根據聯合國17個永續發展目標 (United Nations Sustainable Development Goals, UN SDGs)的行動，確保一個和平、繁榮和健康的地球。
Ultima Markets 的里程碑：倡導變革
我們的企業管治和永續發展董事會顧問 Jean Philippe 代表 Ultima Markets 參與了此次重要活動。他與國際代表的交流，凸顯了我們對全球進步兩大支柱的承諾：青年賦權和負責任的科技應用。通過與世界領袖合作，我們倡導變革性的行動，以實現雄心勃勃的UN SDGs永續發展目標。
我們的參與反映了我們對全球永續發展運動的日益重視。在氣候變化、不平等、環境退化、飢餓、衝突和貧困等重大威脅的世界中，未來峰會標誌著一個新時代，不僅對全球社會，也對將永續發展融入核心運營的 Ultima Markets 而言至關重要。
對聯合國永續發展目標United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) 的共同承諾
正如峰會所強調，世界正處於十字路口——不作為將延續危機，而統一行動可以培育永續的未來。聯合國17個永續發展目標UN SDGs 提供了一個全球框架，是實現所有人更美好、更永續未來的藍圖。但實現它們取決於將言辭轉化為實際行動。
我們認識到我們的責任不僅限於金融市場，還包括全球社會。我們致力通過永續金融、數位包容和負責任的商業實踐來推動永續發展UN SDGs。通過與峰會主題保持一致，Ultima Markets旨在產生有意義的影響。
賦予未來世代力量
峰會的一個亮點是對青年領導力倡議的關注，這反映了 Ultima Markets 的核心信念：下一代是全球進步的關鍵。我們致力於為年輕人提供工具、知識和機會，引領我們走向可持續的未來。例如，我們的《投資者雜誌（Investor's Magazine）》和市場展望報告為青年提供最新的行業洞察與專業建議，幫助他們在快速變化的金融世界中持續了解全球經濟體系。我們的交易平台，包括 MetaTrader 4、Ultima Markets App 和 WebTrader，不僅提供最先進的交易功能，還內建專業的學習資源，如市場分析、經濟日曆和交易計算器，幫助年輕交易者深入了解金融市場的運作，培養他們的分析和決策能力。
建設永續未來，從現在開始
未來峰會強調了採取行動的迫切性，而 Ultima Markets 是第一家加入聯合國全球契約組織(United Nations Global Compact, UNGC)的差價合約經紀商，承諾以實際行動支持在人權、勞工、環境和反腐敗領域的十項原則，並將這些原則深植於公司策略、政策、程序、文化和日常運營之中，實踐企業永續，並建立誠信文化。透過與政府、私營部門和民間社企的合作，我們致力於推進聯合國永續發展目標 (UN SDGs)，並為實現更具包容性和永續性的未來，積極應對全球挑戰。
集體行動比以往任何時候都更加重要。峰會提供了一個獨特的機會來重塑我們的未來。Ultima Markets 呼籲所有利益相關者——企業和個人，立即果斷行動，共同努力，我們可以創造一個充滿機會、和平和永續性的世界，造福子孫後代。
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關於 Ultima Markets
Ultima Markets 是一家享譽全球的金融機構，是全球受監管的差價合約經紀商。公司專注於穩健的風險管理與卓越的客戶服務，致力於為交易者提供安全可靠且靈活的交易環境，並以創新與高標準服務，樹立市場新標竿。
服務涵蓋外匯、金屬、商品、指數、差價合約 (CFD) 和加密貨幣等250多種金融工具交易，以滿足全球交易者的不同需求。為了更精準滿足客戶需求，Ultima Markets 提供標準帳戶、ECN帳戶、美分賬戶，無論是初次入市的交易者或是高交易量的專業用戶，均可享有量身定制的賬戶服務。
Ultima Markets以靈活高效的交易平台著稱，包括各樣實用工具，為交易者的每一步決策提供實際的支持。
極具競爭力的條件：低至0.0點差、高達1:2000杠杆，提供卓越的交易機會。
超高速執行：伺服器設於紐約NY4數據中心，連接頂級流動性提供商，確保交易順暢。
全方位平台支援：涵蓋MT4桌面版、移動版及WebTrader，靈活高效。
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