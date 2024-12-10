Ultima Markets 榮膺全球外匯大獎雙冠王，樹立業界新標竿

台北，台灣 - 2024年12月10日 - 全球領先的外匯與差價合約（CFD）交易商 Ultima Markets在備受矚目的 2024 年全球外匯零售獎（Global Forex Awards – Retail）中，榮獲「全球最佳聯盟計劃」和「全球最佳資金安全」兩項大獎，再次印證其在業界的領先地位。
這兩項殊榮是對 Ultima Markets 在客戶服務、風險管理和全球業務拓展等方面的卓越成就的高度肯定。Ultima Markets公司治理、風險管理暨永續發展總監Jean Philippe 在頒獎典禮上代表公司領獎，並表示：「這些獎項是對我們團隊的鼓勵，也是對我們堅持以客戶為中心、不斷創新的最好證明。」
雙冠加冕，實力不容小覷
「全球最佳聯盟計劃」：充分彰顯了Ultima Markets在聯盟業務中的卓越成就與領先地位。作為金融委員會會員，Ultima Markets 始終致力於打造透明、公正的交易環境，並通過高達 1:2000 的槓桿，為交易者提供靈活性與更高的盈利潛力。此外，公司以涵蓋外匯、金屬、商品、指數、差價合約（CFD） 和加密貨幣的多元化交易產品，深受全球交易者信賴，同時贏得了眾多國際合作夥伴的高度青睞。
「全球最佳資金安全」：彰顯了 Ultima Markets 竭誠保障客戶資產安全的努力。公司通過與韋萊韜悅 Willis Towers Watson（WTW）的合作，為每個賬戶提供高達 100 萬美元的保險，同時，其金融委員會會員資格確保客戶能夠獲得高達 20,000 歐元的賠償基金。這些認可強調了 Ultima Markets 對安全性和透明度的重視，其中也包括帳戶資金保險保障和穩健的風險管理做法。
以客戶為中心，打造安全可靠的交易環境
Ultima Markets公司治理、風險管理暨永續發展總監 Jean Philippe 在評論獲獎時表示：「這些獎項反映了我們團隊在確保交易者資金安全以及為合作夥伴和客戶創造價值方面所做的出色工作。我們將繼續發展創新，以滿足市場需求。」
Ultima Markets 以其廣泛的交易產品組合而聞名，涵蓋外匯、金屬、商品、指數和差價合約（CFD）。公司致力於提供無與倫比的交易體驗，並通過其屢獲殊榮的交易平臺、全面的教育資源和卓越的客戶支持服務來實現這一目標。
此外，我們的社交網絡平台 UM Social 爲會員提供了一個交流思想、分享交易策略和戰略的空間，會員可以互相學習，開啓跟單交易，並深入瞭解專家操作策略，從而優化自身的投資决策。
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Ultima Markets
Ultima Markets 是一家享譽全球的金融機構，是全球受監管的差價合約經紀商。公司專注於穩健的風險管理與卓越的客戶服務，致力於為交易者提供安全可靠且靈活的交易環境，並以創新與高標準服務，樹立市場新標竿。
服務涵蓋外匯、金屬、商品、指數、差價合約 (CFD) 和加密貨幣等250多種金融工具交易，以滿足全球交易者的不同需求。為了更精準滿足客戶需求，Ultima Markets 提供標準帳戶、ECN帳戶、美分賬戶，無論是初次入市的交易者或是高交易量的專業用戶，均可享有量身定制的賬戶服務。
此外，公司以靈活高效的交易平台著稱，包括各式各樣實用工具，為交易者的每一步決策提供實際的支持。
極具競爭力的條件：低至0.0點差、高達1:2000杠杆，提供卓越的交易機會。
超高速執行：伺服器設於紐約NY4數據中心，連接頂級流動性提供商，確保交易順暢。
全方位平台支援：涵蓋MT4桌面版、移動版及WebTrader，靈活高效。
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