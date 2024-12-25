VT Markets亮相香港Traders Fair 再現極致創新力

香港 - 2024年12月25日 - 12月14日，2024年度Traders Fair金融博覽會在香港圓滿落幕。VT Markets作為全球金融交易服務的標杆企業再次亮相，不僅帶來行業領先的創新技術與卓越服務，更以獨到的市場洞察力和前瞻性解決方案獲得廣泛關注。



用行業洞察搶佔市場高地



Traders Fair由FINEXPO舉辦，在內久負盛名，是全球最具規模的展會之一。Traders Fair不僅是行業精英、投資專家和頂級公司交流的聖地，也是不同級別交易者互通有無的橋樑。本屆博覽會共吸引全球各地16家知名參展商，舉辦超過10場研討會，內容涵蓋外匯、加密貨幣、交易工具等熱門領域，各種新銳觀點、投資策略和交易技巧層出不窮。



VT Markets特邀分析師EYAD受邀發表主題演講，內容主要圍繞著加密貨幣展開，通過對比不同工具交易加密貨幣的優劣勢，為交易者提供新的交易工具選擇，展現出加密貨幣領域的專業洞察。



EYAD提到，相較於持有現貨的傳統方式，通過CFD的高杠杆投資加密貨幣，除了門檻降低之外，實際付出的交易成本也更少。用CFD交易，一顆比特幣開平倉只需14美元的交易成本，相較於其他工具的66美元，成本減少約78%。如果通過VT Markets交易加密貨幣CFD，還能獲得333倍杠杆，當比特幣價格突破100000美元時，交易者只需付出300美元資金就能交易一顆比特幣。也就是說，同樣的標的，只需轉換交易工具就可以在起跑線上佔據領先優勢。



整場演講中，EYAD不僅展現出在加密貨幣領域的專業洞察，還分享了如何把握交易時機等實用技能，引發現場觀眾熱烈反響。



深耕客戶體驗 創新工具引領便捷交易



展會期間，VT Markets在現場展示了APP的跟單系統和3分鐘開戶流程。為交易者提供了一次深度體驗便捷交易的機會。在VT Markets，交易者不用付出太多時間和精力就能馳騁全球市場。他們只需要花費3分鐘的時間開設一個真實帳戶，然後通過跟單系統一鍵複製頂級交易者的策略，即可實現精准入場和高效佈局。



VT Markets希望通過靈活的解決方案、智慧化工具與頂尖技術支援，可以打破時間、技術、經驗和專業知識壁壘，通過降低交易門檻，提升交易效率，為不同層級的投資者帶來全新體驗。







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