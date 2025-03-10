香港 - 2025年3月10日 - 作為全球知名的國際金融中心和貿易樞紐，香港房地產市場近年來經歷了顯著波動。受疫情及內地房地產泡沫破裂的影響，2023年香港住宅物業價格全年下跌7%，成交量亦縮減5%。然而，隨著香港政府於2024年推出多項刺激政策，市場逐漸顯現復蘇跡象。展望2025年，VT Markets分析團隊預測，香港房市將迎來溫和增長，成交量與房價均有望回升。
政策利好提振市場信心
為應對房地產市場低迷，香港政府於2024年2月28日宣佈取消實施14年的三項印花稅政策。此舉包括免除買家短期轉售房產的額外印花稅，以及非本地買家最高30%的買家印花稅。此外，政府還放寬了按揭成數、投資移民及物業投資限制，進一步刺激市場需求。
據統計，2024年香港整體樓宇買賣合約登記量達67,979宗，較2023年增長17.1%，創近三年新高。其中，住宅樓宇成交量為53,099宗，同比增長23.5%。然而，成交量的回升主要得益于開發商降價促銷，房價仍未擺脫下行趨勢。2024年二手私人住宅成交總量雖創2021年以來新高，但總成交金額僅為2,372.1億港元，為2016年以來最低水準。
租賃市場持續火熱，租金回報率攀升
與房價疲軟形成鮮明對比的是，香港租賃市場表現強勁。2022年底，香港政府推出"高端人才通行證計劃"，吸引大量內地人才來港。截至2024年9月底，約16萬名人才及其家屬抵港，其中大多數都來自內地，雖然香港總人口數沒有太大變化，但這些來港人才中約86%選擇租房，比例顯著高於整體人口數，人口結構的變化，預計將在今年繼續推動租金上漲。
2025年成交量與房價有望雙升
VT Markets報告指出，2025年美國預計將繼續降息，這將直接影響香港的最優惠利率，降低購房成本並刺激需求。此外，租金回報率的持續上升也為房地產市場注入新的活力，尤其是對近年來湧入香港的高端人才而言，置業吸引力顯著增強。
綜合來看，2025年香港房地產市場有望實現溫和復蘇。成交量預計將繼續增長，房價亦可能止跌回升。
https://www.linkedin.com/company/89310903/admin/feed/posts/
https://www.facebook.com/VTMarketsCN
https://www.instagram.com/vtmarkets/
VT Markets報告：政策利好推動 香港樓市成交量有望溫和增長
香港 - 2025年3月10日 - 作為全球知名的國際金融中心和貿易樞紐，香港房地產市場近年來經歷了顯著波動。受疫情及內地房地產泡沫破裂的影響，2023年香港住宅物業價格全年下跌7%，成交量亦縮減5%。然而，隨著香港政府於2024年推出多項刺激政策，市場逐漸顯現復蘇跡象。展望2025年，VT Markets分析團隊預測，香港房市將迎來溫和增長，成交量與房價均有望回升。