VT Markets市場週報：美聯儲政策分歧再起 通脹數據成關鍵風向標

香港 - 2025年4月9日 - 上周國際金融市場遭遇多重政策衝擊波。美國前總統特朗普高調敦促聯儲局立即啟動降息週期，恰逢其主導的新關稅政策引發通脹回升與全球經濟放緩的雙重憂慮。VT Markets分析指出，白宮此時發聲絕非偶然──過去兩個月能源價格回落69%、雞蛋等民生商品價格顯著走低，加之4月核心PCE物價指數同比增幅放緩至2.8%，為貨幣政策轉向創造了理論空間。



市場定價機制已出現劇烈調整。利率期貨數據顯示，交易員對6月降息的押注概率飆升至94.5%，較關稅政策公佈前的預期提前整整一個月。更值得注意的是，期貨曲線顯示投資者已計入年內累計三次、總幅度75個基點的寬鬆預期，與聯儲局最新點陣圖形成鮮明背離。



政策制定者與市場博弈加劇



聯儲局主席鮑威爾週三在維吉尼亞州演講中坦承，新關稅可能推升物價並抑制經濟活力，但仍堅持"數據驅動"的政策立場。這與市場的激進定價形成微妙張力──CME FedWatch工具顯示，交易員預期9月前累計降息50個基點的機率已突破65%。



歷史經驗顯示此類政策分歧並不鮮見。2019年中美貿易摩擦期間，市場曾成功迫使聯儲局提前啟動寬鬆；但2023年矽谷銀行危機期間，決策層頂住降息壓力專注抗通脹的抉擇，最終被證明具有前瞻性。本次政策博弈的勝負手，將取決於未來數月通脹黏性與經濟韌性間的平衡。



VT Markets報告指出，儘管表面議程清淡，本周多項指標或成市場轉折催化劑。



本周核心數據前瞻



本周最關鍵的數據當屬4月10日的美國CPI，市場預期同比增速將從2.8%放緩至2.6%，核心CPI環比增幅或維持0.3%。若數據低於預期，可能強化7月啟動降息的市場定價；反之若住房、服務業等黏性通脹居高不下，恐觸發股債市場雙殺。



在此之前，4月9日的紐西蘭央行利率決議也備受矚目，作為發達經濟體降息的先行者，市場普遍預期該行將下調現金利率25個基點至3.50%。紐元兌美元若失守0.5700關口，或預示商品貨幣新一輪承壓。



4月11日將接連揭曉美國PPI月率和英國GDP月率。美國PPI月率預期轉正至0.2%，英國Q1 GDP或終結技術性衰退實現0.1%增長。兩項數據聯動效應可能重塑通脹路徑預期，特別是若生產端價格傳導壓力再現，將削弱消費端通脹放緩的樂觀情緒。



面對潛在波動風險，VT Markets團隊建議投資者須維持審慎操作基調。儘管單一經濟指標難以實質性扭轉政策路徑，但本周密集出爐的數據將逐步拼湊出央行貨幣決策的關鍵拼圖。在表面平靜的交易週期內，數據暗流與預期差之間的角力，或將成為驅動市場短期走向的隱性引擎。









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