VT Markets獨家分析：關稅寒流與AI衝擊下 全球資金轉向

香港 - 2025年4月9日 - 2025年首季，全球股市格局發生了顯著變化。昔日領跑者美股遭遇滑鐵盧，歐洲股市成功上位。VT Markets報告指出，這場劇變主要歸因於兩方面因素：一是特朗普政府上臺後實施的關稅政策，導致投資者情緒普遍謹慎；二是中國AI產業的迅速崛起，對全球產業鏈造成了深遠影響。在內憂外患的雙重壓力下，美股失去了其昔日的領先地位。



反觀全球市場，德、法、英三國股市憑藉製造業復蘇佔據漲幅前列，香港恒生指數則因Deepseek的發佈以及低基期的效應，受到中國科技股走強的帶動而上漲。相比之下，亞洲其他地區普遍下跌，澳洲作為中國的主要交易夥伴也受到了連帶影響，與美股共陷頹勢。



特朗普關稅政策影響



特朗普的關稅武器再度出鞘，卻暴露出美國貿易結構的深層矛盾。據美國商務部數據顯示，2024年美國經常賬赤字增加了2282億美元，總額達到1.13萬億美元。這一增長主要反映了商品逆差的進一步擴大，在此背景下，新增對華20%關稅及鋼鋁25%的懲罰性關稅更像一場戰略威懾。



儘管特朗普一直強調關稅政策旨在降低貿易赤字，但實際情況並非如此。



VT Markets報告指出，目前美國的貿易赤字中有相當一部分是由海外美資企業所創造的。這些企業在亞洲投資設廠，將生產的產品運回美國，從而造成了帳面上的貿易赤字。特朗普此次加征的關稅雖然在一定程度上有助於改善貿易赤字，但更重要的目的是逼迫各國進行談判，吸引製造業回流美國。



這種政策導向不僅影響了國際貿易格局，也觸發了美股資金的輪動趨勢。



科技股的潰敗與防禦板塊的崛起



由於投資者擔心美國企業的海外供應鏈會受到新關稅政策的影響，加上美聯儲持謹慎態度，儘管Q1財報季顯示75%美股企業盈利超預期，但資金仍加速逃離科技巨頭，對於2025年的獲利增速預期，市場也普遍偏向放緩。



過去三個月裡，美國科技股遭遇了嚴重拋售。其中，輝達股價今年迄今已下跌21.6%，失去了市值第一的寶座。蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜等科技巨頭也出現了8%-18%的跌幅。在此背景下，資金開始流向防禦性板塊，如醫療保健、非迴圈性消費和公用事業等。更保守的投資者則選擇增加現金比重。



雖然股市回檔看似是一個警訊，但從另一個角度來看，資金逃離科技股反而有助於避免資金過度集中，從而緩解了此前市場擔憂的泡沫化風險。



第二季度展望與投資策略



展望第二季度，真正的風暴正在逼近。4月2日迎來特朗普口中的"解放日"，多項原本延期的關稅政策將同步實施。這些政策包括對等關稅、對加拿大和墨西哥進口商品加征25%的關稅（此前符合USMCA的商品均延後實施），以及為了孤立委內瑞拉而設立的二級關稅（對向委內瑞拉購買石油的國家商品課稅）。此外，針對汽車也將加征25%的關稅。至於半導體及醫藥部分，目前尚無確切消息。



VT Markets在報告中指出，這些政策的實施有可能觸發全球報復性關稅的連鎖反應，導致經濟風險擔憂攀升，美股指數疲軟態勢恐將持續。



VT Markets研究團隊聲明：本分析基於撰寫時的市場數據與資訊,成文時間為2025年3月31日。鑒於金融市場的即時波動性,文中觀點可能隨市場變化而調整,讀者在參考時請結合最新動態綜合判斷。







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