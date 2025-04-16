VT Markets發佈市場觀察：美國股市經歷政策震盪周

香港 - 2025年4月16日 - 美國資本市場本周經歷劇烈震盪行情。VT Markets在本周發佈的分析報告中指出，在特朗普政府宣佈並暫緩實施新一輪關稅政策及通脹數據超預期降溫的雙重影響下，標普500指數創下年內最大單周波動幅度，市場情緒在政策反復與數據波動中持續承壓。



政策突變引發市場巨震



4月12日美東時間早間，特朗普政府突襲式推出《關稅解放日》行政令，宣佈對中國產電動汽車徵收104%懲罰性關稅，並將所有進口商品基礎稅率提升10個百分點。該政策直接引發市場恐慌性拋售，標普500指數在兩個交易日內急挫13%，抹平近五周累計漲幅。但政策公佈13小時後，白宮宣佈將大部分關稅措施延遲90天執行，主要股指隨即展開強勢反彈，科技股權重較高的納斯達克指數迅速回漲。



通脹數據意外降溫



市場動盪之際，美國勞工部4月通脹數據帶來緩和信號。核心消費者物價指數（CPI）環比僅微升0.1%，顯著低於市場預期的0.3%；整體CPI更錄得0.1%的環比降幅。年率指標顯示，CPI從2.8%回落至2.4%，核心CPI由3.1%降至2.8%。數據公佈後，債券市場強力反彈，市場對 6 月降息預期也從 72% 飆升至 89.5%。



政策與市場聯動性凸顯



分析人士指出，此次政策急轉彎印證了所謂"特朗普看跌期權"的市場預期機制——即當股指大幅下挫時，政策制定者可能調整政策力度以穩定市場。美聯儲官員在CPI數據公佈後仍保持審慎態度，強調單月數據不足以確立通縮趨勢，特別是在新關稅措施尚未完全傳導至價格體系的情況下。



後市關注焦點



VT Markets研究團隊提醒，未來90天被市場視為關鍵政策觀察期。若中美能在視窗期內達成實質性貿易協定，可能緩解市場對通脹回升的擔憂。反之，政策反復或物價反彈都將考驗市場韌性。技術層面，標普500指數雖重上5000點關口，但反彈延續性依然脆弱，顯示資金仍持觀望態度。



本周全球財經日程前瞻



在經歷關稅政策反復與美國通脹數據劇烈波動後，全球投資者本周將聚焦多國央行政策動向及關鍵物價指標，VT Markets在報告中指出，本週市場進入高敏感度運行模式。



‌4月14日加拿大將公佈3月CPI年率‌：市場預期同比漲幅維持2.90%。分析師指出，若數據符合預期，加元或獲支撐，美元/加元匯率預計將維持上行整理格局。



‌4月15日‌英國3月CPI年率預計由2.80%降至2.70%，數據若不及預期可能加劇英鎊兌美元匯率的震盪回檔；



此外‌加拿大央行基準利率料維持2.75%不變，政策聲明若釋放中性信號，可能會加強美元兌加元的看漲傾向。



‌4月16日‌美聯儲主席鮑威爾發表政策講話‌。市場將關注鮑威爾對上周CPI意外回落的解讀，或影響6月降息概率重估；紐西蘭一季度CPI季率‌預期則環比上漲0.70%，若數據達到預期，或觸發紐元兌主要貨幣短線沖高。



同日還將公佈歐洲央行利率決議‌，主要再融資利率預計下調10個基點至2.40%，若配合鴿派政策指引，歐元承壓風險上升。



‌4月17日‌沒有關鍵數據發佈，市場或進入技術性盤整階段，消化周內政策信號與數據衝擊。



‌ VT Markets全球策略團隊在本周市場分析報告中指出，當前資本市場正面臨"政策波動性溢價"重構階段。隨著美國關稅政策90天緩衝期的開啟，疊加全球央行貨幣政策調整視窗臨近，市場波動率中樞或將持續高於歷史同期水準。投資者需重點關注17日歐洲央行利率決議對歐元區資本流動的實際影響，以及鮑威爾講話對美聯儲6月政策路徑的修正信號。







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