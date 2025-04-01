VT Markets發佈研究報告：美元霸權鬆動 外匯市場迎來變局

香港 - 2025年4月1日 - 在2024年全球主要央行相繼轉向鴿派的背景下，美聯儲卻上演了精妙的政策平衡。儘管年初兩次利率決議保持"按兵不動"，但其中暗藏玄機，維持4.25%-4.5%的利率區間的同時，點陣圖顯示出鷹鴿博弈的複雜局面。VT Markets報告指出，美聯儲政策立場的微妙轉變反映了貨幣當局對經濟前景的審慎態度。



美聯儲放緩縮表節奏



最新的SEP經濟預測報告顯示，經濟增速預期從2.1%下調至1.7%，而失業率與通脹預期逆勢上揚至4.4%和2.7%/2.8%。更為引人注目的是，美聯儲刪除了"就業與通脹風險平衡"的表述，取而代之的是"經濟不確定性上升"的警告。鮑威爾在記者會上表示，經濟減速與通脹升溫的雙重效應將是未來政策走向的重要影響因素。



此外，縮表節奏的放緩成為本次會議的另一大焦點。自去年7月美債減持上限從600億美元降至250億美元後，今年4月起將進一步壓縮至50億美元，為市場帶來短期的利多影響。



三大動能助攻 歐元意外逆襲



與美聯儲的政策平衡相比，歐元的走勢呈現出逆襲行情。自去年6月以來，歐洲央行採取了一系列激進的寬鬆措施，儘管降息6次並降低存款利率至2.5%，歐元卻未隨著寬鬆政策貶值，反而實現了對美元的強勢反彈。



VT Markets指出，這一反常行情是多重因素共同作用的結果。首先，特朗普的貿易政策不確定性削弱了美元的避險屬性；其次，在美股表現不佳的情況下，歐洲股市的相對優異表現帶來了資金流入，推升了歐元的需求。此外，德國政府5000億歐元的財政刺激計畫也對歐元提供了強有力的支撐。



然而，VT Markets提醒，歐元的強勢表現能否持續，仍需通過美國經濟的韌性以及歐洲政策的落實情況來進行進一步檢驗。



美元第二季度或迎來復蘇



受歐元走強和特朗普關稅政策的影響，美元指數在年初累計下跌了3.85%，去年第四季度的高點成為明顯的頭部。然而，儘管貿易摩擦加劇可能引發美國經濟增長放緩的憂慮，美元在102.8附近出現了止跌反彈的跡象。



儘管美國經濟基本面未發生重大變化，市場對特朗普的擔憂可能有所反應過度。如果特朗普釋放更多友好的關稅政策消息，並且美股反彈，美元指數有望在第二季度迎來復蘇。



VT Markets的研究報告強調，全球外匯市場的變局仍在繼續演繹，美元和歐元之間的博弈將成為影響市場的關鍵因素。投資者應密切關注美聯儲的政策走向、特朗普的關稅政策以及歐洲央行的貨幣操作，以便把握全球市場的動向。



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