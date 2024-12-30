VT Markets發佈美聯儲政策分析報告 預測2025美元前景

香港 - 2024年12月30日 - 隨著美聯儲從2024年9月起步入降息週期，年內連續三次降息累計4碼，將利率調降至4.25%-4.5%。儘管這一路徑表面上趨於穩定，但VT Markets研究團隊指出，面對通脹反彈、新政府政策影響和經濟樂觀預期，美聯儲的降息政策可能會採取更加謹慎的態度。



對於美聯儲這種"防禦性"策略，究竟是一場精准的市場洞察，還是未雨綢繆，VT Markets研究團隊認為可以結合以下幾個方向進行解讀。



點陣圖預期驟降 降息步伐放緩



在美聯儲12月利率決策會議上，FOMC以11:1的投票結果宣佈降息至4.25%-4.5%，這一決定符合市場預期。然而，新發佈的點陣圖卻帶來了市場震動。與9月相比，2025年的降息預期從4碼驟降至2碼。



這一轉變雖引發短期市場衝擊，但從長期視角來看，降息步伐放緩可能反映出經濟和就業市場的韌性。VT Markets認為，這表明美聯儲希望通過更謹慎的政策調整來避免過度刺激，平衡經濟增長與通脹風險之間的關係。



經濟數據強勁 支援政策轉向



最新的經濟預測摘要（SEP）顯示，經濟增長上調為美聯儲的謹慎態度提供了依據。根據SEP數據顯示，2024年和2025年GDP增速預期分別從2%提升至2.5%和2.1%，核心PCE（個人消費支出平減指數）從2.2%上調至2.5%。呼應了鮑威爾在新聞發佈會上的樂觀論述。



與此同時，美聯儲在聲明中也首次明確提及降息"幅度"和"時機"。這標誌著連續降息週期的終結，並預示未來更為謹慎的政策基調。鮑威爾指出，就業市場風險緩解以及住房通脹的穩定下降，是未來降息調整的重要考量因素。



特朗普政策與通脹平衡的挑戰



隨著特朗普政府即將上臺，新政府的經濟政策對通脹和降息幅度的影響備受關注。鮑威爾在新聞發佈會上指出，部分官員已在預測中考慮特朗普政策的潛在影響，例如增加關稅、降低企業稅等。然而，歷史數據顯示，貿易政策對通脹的實際影響有限。



2018至2019年的貿易戰並未顯著推高通脹，主要原因是進口在消費中的占比相對較小。主導通脹走勢的關鍵因素仍是油價變化。值得注意的是，特朗普的低油價策略可能在短期內進一步抑制通脹，從而為美聯儲在2025年保持寬鬆政策提供更多空間。



美元逆襲與市場前景



受美聯儲降息路徑變化和積極的經濟數據影響，美元指數在2024年第四季度成功逆勢反彈，實現三連漲，並於11月底刷新近兩年高點。然而，VT Markets研究團隊指出，隨著2025年第一季度的到來，這些預期將逐漸兌現。如果通脹反彈幅度低於市場預期，美聯儲可能會進一步轉向鴿派政策，屆時美元指數或將見頂。



基於這一判斷，VT Markets研究團隊提出建議，在投資過程中須謹慎操作，不宜追多美元指數，而應關注市場可能出現的橫盤風險，同時密切留意通脹數據和政策動態。



