香港 - 2025年3月19日 - 在過去的幾年中，加密貨幣市場經歷了劇變，而特朗普的態度轉變無疑成為了其中一個重要的轉折點。VT Markets報告指出，特朗普2019年曾公開表示，加密貨幣並非真正的貨幣，缺乏內在價值，甚至將其視為一場詐騙。然而時過境遷，重返白宮的特朗普不僅推出了自己的迷因幣$TRUMP，還宣佈美國將成立"戰略加密貨幣儲備"，並點名比特幣、乙太坊、瑞波幣、Solana以及艾達幣五種加密貨幣。
儘管這一政策的具體實施細節尚未明朗，包括是否需要國會批准等問題仍待確認，但市場對此消息反應熱烈。被特朗普點名的五種加密貨幣均出現顯著上揚，顯示投資人普遍持樂觀態度。VT Markets研究團隊認為，外界對於政府介入去中心化資產後可能帶來的政策風險有所擔憂，然而，特朗普的表態無疑為加密貨幣市場帶來新的發展契機，也可能進一步推動美國成為全球加密貨幣發展的核心地區。
香港緊跟全球趨勢 強化亞太區金融領先地位
作為亞洲重要的國際金融中心，香港對加密貨幣保持開放態度。雖然當地市場規模難以與美國相比，但香港一直緊貼全球金融趨勢。2024年初，美國證券交易委員會（SEC）批准比特幣現貨ETF發行，香港亦迅速跟進，成為全球第二個允許加密貨幣現貨ETF上市的市場。
值得注意的是，除了比特幣現貨ETF外，香港交易所（HKEX）亦批准了乙太幣（ETH）現貨ETF的上市，使香港成為全球首個允許乙太幣現貨ETF上市的市場。目前，全球主要的加密貨幣ETF仍以比特幣與乙太幣為主流資產，香港的舉措將進一步加強其作為亞太地區金融創新的領先地位。
優化監管環境 提升加密貨幣交易安全性
隨著加密貨幣逐步進入大眾視野，越來越多投資者將其納入個人資產配置。然而，由於加密貨幣市場的高波動性及不同國家監管標準不一致，投資風險依然較高。監管透明度缺乏，一直是投資人關注的主要問題之一。
在這方面，香港採取了相對友善的監管態度，為投資者提供了一個較為安全的投資環境。香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）已推出針對加密資產交易平臺的牌照制度，使當地投資者能夠在受監管的環境中參與加密貨幣市場，從而降低因非法活動或欺詐行為帶來的風險。
此外，政府的積極態度不僅有助於保護投資者，也吸引了更多創新型初創企業和技術人才進駐香港，進一步促進相關技術的研發與應用。這不僅為市場帶來更多潛在的投資目標，也有助於投資者捕捉行業變革所帶來的投資紅利。VT Markets研究報告指出，隨著監管環境逐步完善，加密貨幣市場的發展潛力也值得關注。
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VT Markets研究報告：加密貨幣迎新契機 香港緊隨其後加速金融創新
香港 - 2025年3月19日 - 在過去的幾年中，加密貨幣市場經歷了劇變，而特朗普的態度轉變無疑成為了其中一個重要的轉折點。VT Markets報告指出，特朗普2019年曾公開表示，加密貨幣並非真正的貨幣，缺乏內在價值，甚至將其視為一場詐騙。然而時過境遷，重返白宮的特朗普不僅推出了自己的迷因幣$TRUMP，還宣佈美國將成立"戰略加密貨幣儲備"，並點名比特幣、乙太坊、瑞波幣、Solana以及艾達幣五種加密貨幣。