香港 - 2025年2月21日 - 近日，AI領域迎來重大突破，DeepSeek的發佈在全球市場引發廣泛關注，並對全球股市格局產生深遠影響。VT Markets研究報告指出，在AI市場競爭加劇、政策環境變化及國際資本流動的共同作用下，港股市場迎來強勁反彈，而美股表現則相對低迷。
美股承壓，港股強勢反彈
2024年以來，美股市場表現不及預期。由於美聯儲降息進程放緩，以及前總統特朗普頻繁發表涉及關稅的言論，市場不確定性增加，導致S&P500指數年初至今僅上漲4.45%。相比之下，港股市場在內地政策扶持和經濟復蘇的推動下，展現出更強的韌性。恒生指數累計上漲14.25%，成為全球主要股市中僅次於德國DAX30指數的表現第二強的市場。
若將目光聚焦科技板塊，港股的優勢更為明顯。恒生科技指數年內漲幅高達25.32%，遠超NASDAQ指數的3.78%。VT Markets報告分析，港股科技板塊的強勢表現主要得益於兩大關鍵因素。
DeepSeek顛覆AI格局，科技股受益明顯
DeepSeek的發佈被認為是AI市場的一次重大變革。其低成本的開發模式與開源技術，正在改變現有的AI供應鏈格局，挑戰美國科技巨頭的市場地位。這一變革加劇了市場對美股科技板塊未來增長前景的擔憂，部分資金開始流向估值更具吸引力的港股市場。
與此同時，中國政府對科技行業的支持政策進一步提振了市場信心。今年以來，國家主席習近平先後會見了阿裡巴巴創辦人馬雲、DeepSeek創辦人梁文鋒、比亞迪董事長王傳福、小米集團執行長雷軍等中國科技行業領袖。市場普遍解讀為，政府對私營企業的監管政策有望放寬，這一信號進一步推動了港股科技股的強勢反彈。
在此背景下，國際資本迅速回流中國市場。數據顯示，中國在岸與離岸股市總市值已累計增加超過1.3萬億美元。其中，阿裡巴巴因宣佈與蘋果達成AI合作協定，今年以來股價漲幅已超50%，小米上漲45%，比亞迪上漲32%，科技股整體表現亮眼。此外，南向資金持續流入，春節後至今已累計達266億港元，為港股市場提供了更強的支撐。
美股與港股如何選擇？投資者需衡量風險與機遇
在全球市場競爭格局不斷變化的背景下，投資者對港股與美股的配置策略需更加謹慎。VT Markets分析認為，美股科技股在全球市場、研發投入及創新能力方面仍然保持領先，生態系統與品牌優勢較為穩固。然而，相較于已進入牛市第三年的美股，港股的估值仍處於較低水準，具備較強的吸引力。
可以將美股科技股比作根深蒂固的大橡樹，擁有長期穩健的增長動力，而港股科技股更像快速生長的竹子，短期內具備較強的上漲潛力，但同時也更容易受到政策和市場波動的影響。因此，對於希望優化投資組合的投資者而言，可以考慮適當配置港股科技股，但需根據自身風險承受能力，合理控制倉位。
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VT Markets研究報告：DeepSeek引發全球股市震盪 港股逆勢領跑
香港 - 2025年2月21日 - 近日，AI領域迎來重大突破，DeepSeek的發佈在全球市場引發廣泛關注，並對全球股市格局產生深遠影響。VT Markets研究報告指出，在AI市場競爭加劇、政策環境變化及國際資本流動的共同作用下，港股市場迎來強勁反彈，而美股表現則相對低迷。