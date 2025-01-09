香港 - 2025年1月9日 - 2024年，黃金以強勁表現成為全球投資市場的焦點。面對全球經濟與地緣政治的高度不確定性，黃金在2024年第四季度繼續上漲，特別是在美國總統大選前夕，不確定性推升金價觸及2790美元/盎司的歷史新高。然而，大選結果公佈後，市場情緒逐漸回歸平穩，金價從高位回檔逾200美元。但最終仍穩定在2600美元/盎司以上，實現27%的年度漲幅，凸顯其作為避險資產的核心地位。
黃金在2024年能成為市場的寵兒，VT Markets研究團隊認為，主要得益於以下利好因素：
1. 央行"去美元化"帶來黃金需求增長
以中國、俄羅斯為首的金磚國家積極推進"去美元化"政策，為黃金價格提供了強有力的支撐。金磚國家的黃金儲備增長顯著，從2018年的4,360公噸增加至2024年的近5,550公噸。此外，南非、東歐和非洲等新興國家和地區黃金儲備量也大幅飆升，據世界黃金協會（WGC）的統計數據顯示，截至2024年10月，土耳其、波蘭和印度成為央行黃金淨買入量的前三名。黃金因無信用風險特性使其在全球主權債務快速增長的環境中受到青睞，WGC預計，2025年央行對黃金的需求將超過500噸，繼續為金價提供積極支撐。
2. 地緣政治不確定性助推避險需求
近年，由於去全球化趨勢不可逆轉，加劇了地緣政治的不確定性，進一步提升黃金作為避險工具的價值。尤其是特朗普重新當選美國總統後，其單邊主義和孤立政策可能使全球局勢更加複雜。儘管特朗普曾表態希望推動俄烏和談，若這一舉措成功，可能會減少地緣溢價，短期內對金價構成壓力。然而，VT Markets認為，由於地緣衝突的複雜性和長期性，黃金仍將在這種不穩定的國際環境中受到支撐。
3. 美聯儲寬鬆政策的推動作用
美聯儲自2024年9月開啟降息週期，對黃金市場產生了顯著影響。根據歷史數據，黃金價格通常在降息後的兩個季度內達到高點。因此，VT Markets研究團隊預測，2025年第一季度金價將繼續上漲，操作上依舊以偏多看待。
然而，隨著降息政策的逐步消化，黃金年度表現可能趨於平緩，並進入高位震盪走勢，年度表現將不復2024年的高光時刻。
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VT Markets 最新 2025 年第一季經濟展望: 黃金的大幅成長可能已進入尾聲
香港 - 2025年1月9日 - 2024年，黃金以強勁表現成為全球投資市場的焦點。面對全球經濟與地緣政治的高度不確定性，黃金在2024年第四季度繼續上漲，特別是在美國總統大選前夕，不確定性推升金價觸及2790美元/盎司的歷史新高。然而，大選結果公佈後，市場情緒逐漸回歸平穩，金價從高位回檔逾200美元。但最終仍穩定在2600美元/盎司以上，實現27%的年度漲幅，凸顯其作為避險資產的核心地位。