香港 - 2025年1月13日 - 近日，VT Markets發佈了2025年第一季度加密貨幣研究報告，報告指出，隨著2024年美國總統大選落幕，加密貨幣在這一年實現了從邊緣資產到主流投資產品的跨越式發展。得益於政策支持、市場環境的利好，以及投資者信心的增強，這一年堪稱加密貨幣領域的"勝利之年"。
政策風向轉變 比特幣價格創歷史新高
2024年11月，美國總統大選結果揭曉，特朗普成功連任。作為一貫宣導放鬆金融監管的政治人物，特朗普在其連任後的政策取向為加密貨幣市場注入了一劑強心針，選舉日當天，比特幣價格約為75,000美元，在年底前最高突破108,000美元，漲幅超過40%。
此外，特朗普提名加密貨幣擁護者阿特金斯擔任美國證券交易委員會（SEC）主席。市場對這一任命寄予厚望，認為將為行業帶來更加明確的監管框架。VT Markets研究團隊認為，這一政策導向不僅增強了投資者的信心，也進一步提升了加密貨幣在全球金融市場的地位。
現貨ETF推動加密貨幣邁向主流
2024年初，美國證券交易委員會批准了多隻現貨比特幣ETF。這一里程碑式的事件為加密貨幣打開了進入傳統金融市場的大門。截至年底，這11只ETF的總規模已從最初的288億美元增長至1100億美元，其中，貝萊德推出的IBIT ETF成為行業翹楚，僅用293天就突破了300億美元，刷新市場紀錄。
現貨ETF的成功，標誌著加密貨幣作為主流投資產品得到了機構投資者的高度認可。隨著更多金融機構和投資者的參與，加密貨幣正在快速走向合規化和規範化，為其未來的發展奠定堅實基礎。
流動性與風險偏好推動加密貨幣漲勢
宏觀經濟環境也為加密貨幣市場的蓬勃發展提供了重要支援。隨著美聯儲進入降息週期，市場流動性增加，風險資產表現強勁。加密貨幣作為高風險高回報資產，成為投資者調整投資組合時的首選，進一步推動了其價格的上漲。
2025年全球監管與技術創新並行
2025年，加密貨幣行業將迎來更清晰的監管框架和更廣泛的市場接受度。美國預計將就穩定幣和其他加密資產出臺更明確的法律法規；歐盟的《加密資產市場法案》（MiCA）也有望在2025年全面實施，為行業提供更透明的監管環境。
亞洲地區，新加坡有望繼續鞏固其"加密友好"國家的地位，吸引更多企業入駐，推動Web3技術發展；香港在重新開放加密貨幣交易所牌照申請後，有望成為區域性加密貨幣中心。其他如阿聯酋、澳大利亞、巴西和南非等國家，也在積極探索加密貨幣的合法化進程，未來可能成為地區性加密貨幣領導者。
加密貨幣開啟主流化新時代
隨著全球範圍內政策支持的不斷增加，加密貨幣正在從一個投機性資產，轉型為廣受認可的主流投資產品。不管是監管的透明化，還是市場環境的優化，都為加密貨幣的進一步發展創造了有利條件。VT Markets預測，2025年加密貨幣行業有望邁入一個更加蓬勃發展的新時代。
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VT Markets 發佈加密貨幣研究報告：政策與市場雙重利好
香港 - 2025年1月13日 - 近日，VT Markets發佈了2025年第一季度加密貨幣研究報告，報告指出，隨著2024年美國總統大選落幕，加密貨幣在這一年實現了從邊緣資產到主流投資產品的跨越式發展。得益於政策支持、市場環境的利好，以及投資者信心的增強，這一年堪稱加密貨幣領域的"勝利之年"。