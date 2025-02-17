香港 - 2025年2月17日 - 2025年，隨著特朗普重返白宮，中美貿易戰的陰影再度籠罩全球市場。作為國際金融及貿易中心，香港能否在這場博弈中保持穩定，再次成為市場關注的焦點。VT Markets 分析團隊深入剖析最新貿易政策對香港經濟的潛在影響，並探討未來可能的應對策略。
回顧2018年貿易戰，香港憑藉"獨立關稅區"身份，在一定程度上避開了美方關稅。然而，2020年7月，特朗普政府終止了這一特殊待遇。如今，"特朗普2.0"版本的關稅政策正式落地，美方調整關稅標準，以商品產地作為主要考量，意味著即使通過香港轉口，只要商品在中國製造，同樣需繳納額外關稅。此舉無疑將對香港貿易帶來新的衝擊。VT Markets 認為，這一政策變化不僅影響香港對美出口，更可能對整體貿易格局產生連鎖反應。
經濟衝擊：貿易往來受限 香港難以獨善其身
從資料來看，香港對美出口額已顯著下降。2018年香港對美出口達3568億港元，而2024年則降至2955億港元，占整體出口的比例僅為6.5%。VT Markets 指出，雖然表面上看短期影響有限，但由於內地是香港最重要的交易夥伴，全球貿易壁壘的升級可能進一步削弱香港在區域供應鏈中的關鍵角色。此外，內地經濟環境的變化，亦為香港未來的經濟前景增添更多不確定性。
1. CPI增長疲弱 經濟通縮壓力加大
過去兩年，中國受房地產市場低迷拖累，面臨較大的通縮壓力，CPI增長持續低於1%。通縮往往意味著經濟增長放緩，企業及消費者信心不足，導致支出和投資減少，從而令經濟活動進一步降溫。
2. 高收入階層消費疲軟 影響市場活力
2024年資料顯示，中國國內收入排名前20%的群體，其平均可支配收入增長僅3.9%，為近10年來最低水準。與此同時，北京及上海的社會消費品零售總額在11月分別同比下降14.1%及13.5%，顯示消費需求明顯萎縮。
儘管中央經濟工作會議已將"大力提振消費"列為2025年首要任務，期望通過政策刺激擴大內需，但具體成效仍待觀察。如果內地消費及投資需求持續低迷，香港的轉口貿易及出口業務所受影響或遠超加征關稅帶來的直接衝擊，經濟增長壓力亦將進一步加劇。
政治影響：投資信心受挫 香港國際地位或受挑戰
除經濟層面的衝擊外，美國取消香港特殊貿易待遇已成既定事實，可能進一步影響外資企業對香港金融中心地位的信心。投資信心的下降或將導致資金外流風險加劇，影響本地金融市場的穩定性。
更值得關注的是，若美方持續強化關稅及貿易壁壘，其他國家或地區是否會效仿，對香港實施更嚴格的貿易限制，亦是市場需要密切關注的議題。
展望2025：香港如何應對新一輪全球風暴
面對外部貿易環境惡化及內部經濟放緩的雙重挑戰，香港需要在國際經濟變局中尋找突破口。如何增強本地經濟韌性、吸引國際資本、深化區域合作，將成為未來發展的關鍵議題。
VT Markets 分析認為，在全球貿易規則重塑、供應鏈佈局調整的背景下，香港應積極推動產業升級、強化區域合作，並優化營商環境，以確保其作為國際金融及貿易中心的核心競爭力。
https://www.linkedin.com/company/89310903/admin/feed/posts/
https://www.facebook.com/VTMarketsCN
https://www.instagram.com/vtmarkets/
VT Markets 發佈獨家分析：中美貿易戰升級 香港經濟何去何從
香港 - 2025年2月17日 - 2025年，隨著特朗普重返白宮，中美貿易戰的陰影再度籠罩全球市場。作為國際金融及貿易中心，香港能否在這場博弈中保持穩定，再次成為市場關注的焦點。VT Markets 分析團隊深入剖析最新貿易政策對香港經濟的潛在影響，並探討未來可能的應對策略。