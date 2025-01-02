香港 - 2025年1月2日 - 自2022年12月ChatGPT掀起全球人工智慧（AI）熱潮以來，AI產業持續吸引市場目光，兩年來投資熱情有增無減。VT Markets在最新發佈的《2025年第一季度經濟展望》中深入分析AI市場的估值現狀、技術成熟度與投資情緒，並對下一階段的發展方向作出前瞻性展望。
科技股領跑 美股延續強勁表現
2024年，美國股市表現再度震撼市場。以科技板塊為核心，美股三大指數齊創歷史新高。截至12月25日，納斯達克指數年內累計上漲35.66%，儘管低於去年43.4%的漲幅，但依舊彰顯科技股強勁的增長勢頭。同時，標普500和道瓊斯指數分別上漲27.35%和14.8%。
其中，以AI為驅動的科技板塊再度鞏固了其市場霸主地位。ChatGPT的成功標誌著AI技術潛力的爆發式增長，但隨之而來的估值泡沫和市場質疑亦不容忽視。
AI泡沫化的三大隱憂
儘管AI技術備受矚目，市場對其泡沫化的擔憂亦在升溫。以下三大因素成為當前市場的不安來源：
1.估值過高：股價飆升暗藏風險
AI領域的龍頭企業股價飆升令人瞠目。以輝達為例，其股價從2023年初的15美元飆升至目前的140美元，增長逾9倍，市值突破3萬億美元，僅次於蘋果。與此同時，AI相關企業的市值也普遍超出其實際盈利能力。以"巴菲特指標"衡量，美國股市當前估值水準已接近2000年互聯網泡沫前的狀態。
2.技術商業化面臨挑戰
AI技術雖已取得顯著進展，但從實驗到應用的商業化道路依然漫長。當前，大型AI模型的訓練需要高額的資金、計算能力和能源支援，為企業帶來巨大的運營成本壓力。
3.市場情緒推動泡沫化風險
隨著投資者蜂擁入局，市場情緒受到FOMO心理（害怕錯過）的主導。大規模資本湧入AI領域，使得這一投資熱潮更像是一場競賽，進一步加劇了泡沫化的風險。
技術突破決定AI能否迎來第二波爆發
每一輪技術革命的推進都離不開硬體的發展。回顧過去，輝達的A100與H100 GPU成為推動ChatGPT等生成式AI技術的重要支撐。然而，真正決定AI產業能否迎來第二波爆發的關鍵，在於應用層面的軟體創新與突破。
儘管生成式AI目前面臨技術瓶頸，但科技巨頭在資本佈局上的理性表現，為市場注入了一定信心。相較於2000年的互聯網泡沫，當前AI投資更加注重長期價值，這意味著短期盈利放緩可能不會引發大規模的市場恐慌。
AI的長期潛力不可忽視
VT Markets研究團隊指出，儘管AI行業在短期內仍需面對泡沫化和投資過熱等問題，但從長期來看，其產業潛力值得期待。隨著硬體需求的持續增長以及軟體技術的不斷突破，AI將有望繼續改變全球產業生態。
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VT Markets 發佈2025年第一季度經濟展望：AI有望迎來二次爆發
香港 - 2025年1月2日 - 自2022年12月ChatGPT掀起全球人工智慧（AI）熱潮以來，AI產業持續吸引市場目光，兩年來投資熱情有增無減。VT Markets在最新發佈的《2025年第一季度經濟展望》中深入分析AI市場的估值現狀、技術成熟度與投資情緒，並對下一階段的發展方向作出前瞻性展望。