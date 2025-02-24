Wildberries 自 2024 年以來提貨點大增 75% ，突破 58,000 個

俄羅斯，莫斯科 - 2025年2月24日 - 歐亞地區領先電商平台 Wildberries 自 2024 年初起，提貨點數量大增 75%，以因應市場的快速增長。



Wildberries 的提貨點總數已超過 58,000 個，遍佈該市場運營的七個國家。其中，四分之三由當地合作夥伴經營，其餘則由公司直營。



Wildberries 提貨點增長最顯著的市場為吉爾吉斯斯坦 (+126%) 及哈薩克斯坦 (+105%)。此外，2024 年底才開展業務的喬治亞，雖然基數較小，但提貨點數量已翻倍成長。至於其他市場，俄羅斯增長 81%、白俄羅斯 75%、亞美尼亞 55%，而烏茲別克斯坦則提高 26%。



目前，Wildberries 透過提貨點交付的訂單比例高達 90%，只有少部分訂單由快遞送貨上門。



Wildberries 以提貨點為核心的獨特商業模式，使其在電商市場中脫穎而出。該公司成立於 20 多年前，當時其最大的產品類別是服裝。由於當時消費者對電子商務的信任度尚低，因此希望在購買前先行檢視商品。Wildberries 當時的提貨點便設置試衣間，並提供即時退貨服務，迅速吸引顧客，在市場上大受歡迎。



儘管 Wildberries 早已從服裝拓展至電子產品、寵物用品等數十個產品類別，但提貨點仍然是該平台上最受歡迎的配送方式。



隨著業務進一步拓展至新市場，Wildberries 亦積極發展提貨點網絡。這種取貨模式不僅提升了顧客的便利性，同時以一種更具成本效益及環保的模式，取代了傳統的送貨上門服務。



Wildberries 提貨點網絡的擴展，為企業所在市場帶來經濟增長。透過以加盟模式為主的經營策略，當地企業家可與國際市場平台攜手發展業務，並創造更多就業機會。



此外，提貨點亦強化了 Wildberries 市場上超過百萬名賣家的物流服務，他們可將商品送往就近的提貨點，經轉運後配送至公司的物流中心，提高整體運營效率。