X Pay 與 STOREBERRY 聯手提供線上及線下購物分期付款方案，低成本助中小企增加線上交易額，引領香港電商支付革新，推動持續發展

香港 - 2025年4月9日 - 作為香港本地領先的「先買後付」支付方案提供者，X Pay 欣然宣布與迅速崛起的本地全渠道零售開店平台STOREBERRY 建立戰略合作關係。X Pay 負責人 Margaret Ng 表示：「與 STOREBERRY 的合作標誌著香港零售業支付創新的重大進步。『網購分期價格』不僅讓高價商品更易入手，更為商戶提供了一個強大的工具來提升銷售並增強客戶忠誠度。通過與 STOREBERRY 生態系統的無縫整合，我們為瞬息萬變的市場需求量身打造了一個順暢的支付體驗。」





此次聯盟將雙方推向數碼零售創新的前沿，通過推出市場罕有的「網購分期價格」—— 一項能將高額消費分拆為可負擔分期付款的創新功能——結合 STOREBERRY 全面的線上、線下數據融合零售方案（OMO），為香港電商市場樹立全新標準。STOREBERRY 創辦人 Cyrus So 表示：「與 X Pay 的合作進一步強化了STOREBERRY的多元電子支付方式，為商戶順暢整合線上與線下的全渠道銷售體驗。X Pay 靈活的先買後付免息分期付款方案，不僅提升了顧客的購物體驗，也讓中小企更容易提升銷售轉化並拓展網店業務。我們深信，這次合作不單提升了支付流程的效率與彈性，更為香港零售行業立下創新的新標準。」



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