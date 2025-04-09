X Pay 與 STOREBERRY 聯手提供線上及線下購物分期付款方案，低成本助中小企增加線上交易額，引領香港電商支付革新，推動持續發展

香港 - 2025年4月9日 - 作為香港本地領先的「先買後付」支付方案提供者，X Pay 欣然宣布與迅速崛起的本地全渠道零售開店平台STOREBERRY 建立戰略合作關係。X Pay 負責人 Margaret Ng 表示：「與 STOREBERRY 的合作標誌著香港零售業支付創新的重大進步。『網購分期價格』不僅讓高價商品更易入手，更為商戶提供了一個強大的工具來提升銷售並增強客戶忠誠度。通過與 STOREBERRY 生態系統的無縫整合，我們為瞬息萬變的市場需求量身打造了一個順暢的支付體驗。」
此次聯盟將雙方推向數碼零售創新的前沿，通過推出市場罕有的「網購分期價格」—— 一項能將高額消費分拆為可負擔分期付款的創新功能——結合 STOREBERRY 全面的線上、線下數據融合零售方案（OMO），為香港電商市場樹立全新標準。STOREBERRY 創辦人 Cyrus So 表示：「與 X Pay 的合作進一步強化了STOREBERRY的多元電子支付方式，為商戶順暢整合線上與線下的全渠道銷售體驗。X Pay 靈活的先買後付免息分期付款方案，不僅提升了顧客的購物體驗，也讓中小企更容易提升銷售轉化並拓展網店業務。我們深信，這次合作不單提升了支付流程的效率與彈性，更為香港零售行業立下創新的新標準。」
創新功能：
- 市場創新先驅的「網購分期價格」(Online Price Divider)：
X Pay 與 STOREBERRY 攜手推出備受矚目的「網購分期價格」，直接顯示免息分三期的價格，提高消費者的購物慾及訂單轉化率。此「網購分期價格」讓消費者從容應對高價商品的購買需求，充分滿足香港電子商務市場對靈活支付方式日益增長的期望，並重新定義行業標準。
- 本地領先的「先買後付」服務：
X Pay 已確立其在本地「先買後付」服務領域的領導地位。透過靈活便捷的「網購分期價格」支付模式，X Pay 促進線上高額交易，為商戶與消費者創造雙贏局面，進一步鞏固其在電子支付領域的競爭優勢。
- 線上靈活付款需求上升：
隨著消費者對靈活分期付款的需求不斷上升，X Pay 將於 2025 年中旬推出創新的分期付款方案，提供 6 個月、9 個月及 12 個月的選項。此舉不僅為高單價產品的網購帶來更靈活的支付方式，更為未來可持續收入增長鋪平道路。
關於 X Pay
X Pay 是香港領先的「先買後付」(Buy Now Pay Later) 電子支付平台，隸屬於零在科技金融集團（港交所：0093）旗下A.I.持牌金融平台—— X Wallet App，提供一站式流動電子收款方案。
關於 STOREBERRY 全渠道零售開店平台
STOREBERRY 是一個迅速成長的全渠道零售開店平台，致力於幫助不同規模的企業輕鬆創建、管理及擴展網店業務。透過全方位的線上、線下數據融合（OMO）零售方案，STOREBERRY 讓零售商無縫連接實體與網上銷售渠道。
平台整合了強大的雲端 POS 零售系統、綜合庫存管理及客戶關係管理（CRM）工具，零售商利用 STOREBERRY 完善的電商功能可以：
- 完全無需編寫程式碼，零售商可利用直觀的拖放式上載產品圖片，快速建立網店。並可加購開發品牌專屬手機應用程式。
- 善用社交電商工具吸引顧客並提升銷售，例如透過 Facebook 直播帶貨，配合STOREBERRY留言自動下單功能，立即發送購物車付款連結，實時將觀眾當刻購物慾化為銷售。
- 實時整合實體店與線上銷售渠道的庫存、會員、銷售及 CRM 數據，提供無縫全渠道體驗。
- 實時庫存同步與多地點庫存量追蹤，從而優化營運流程。
- 利用內置的 CRM 會員管理系統及促銷優惠設定功能，輕鬆打造個性化顧客互動及獎勵策略，進一步提升顧客忠誠度。
- 多款彈性方案適合不同行業零售商家，不收取商戶GMV營業額抽成，無任何隱藏收費，並以WhatsApp或電話提供技術支援。