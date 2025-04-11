XTransfer助港企拓展新興國家市場、亞非拉地區收款量飆升

再次亮相「環球資源消費電子展」

XTransfer參加Global Sources 2025展會現場

香港 - 2025年4月11日 -，再次亮相於亞洲博覽館舉辦的「環球資源消費電子展2025」（Global Sources Consumer Electronics Show 2025）。每年吸引超過20萬買家前往現場採購，與供應商建立業務往來，是全球產品採購的盛會。本次展會，XTransfer將展示其創新的解決方案，致力於為香港及全球中小企業提供更高效、安全且低成本的跨境支付服務，助力企業拓展國際市場。近年來，全球企業積極拓展傳統歐美市場以外的新興市場，尤其在當前複雜多變的全球貿易形勢下，與新興經濟體的貿易往來預料將持續增長。香港作為國際貿易樞紐，與東盟、南美、非洲等新興市場的貿易活動亦日益頻繁。，2025年第一季（1月至3月），XTransfer香港地區客戶於東盟、非洲及拉丁美洲地區的收款總額較去年，其中以市場增幅最為顯著。值得關注的是，今年首三個月，來自上述三個新興市場的收款金額已佔香港客戶總收款金額近。此外，目前XTransfer整體平台客戶今年第一季出口目的地含亞非拉國家的外貿企業佔比近70%，顯示新興市場正逐步成為全球中小企業外貿拓展的新引擎。XTransfer除了為香港客戶提供「全球收付款賬戶」外，還提供服務，客戶可直接。除了涵蓋美加、歐元區、澳洲等傳統市場外，還包括東盟如印尼、越南等；拉美如巴西、墨西哥等；非洲如尼日利亞、肯亞等超過個國家，支持逾種本地貨幣。有效解決新興國家普遍缺乏美元的問題，同時避免匯款過程中，因中間行強制換匯而造成的匯損。另一方面，對於海外買家而言，亦可直接使用本地貨幣支付，有助買賣雙方顯著降低匯款成本。此外，XTransfer的「本地幣種賬戶」，還支持24種，香港企業如需向海外合作夥伴支付當地貨幣款項，可直接通過XTransfer輕鬆完成交易。利用當地清算網絡，無需支付中間行手續費，並可實現最快實時到賬！以上服務預計可節省95%匯款手續費，以及80%換匯成本，大幅提升運營資金效率。：「過去兩年多以來，公司積極參與香港本地活動、展覽等，在香港市場深耕發展。今年，我們再次參與『環球資源消費電子展』，希望進一步推廣XTransfer在全球貿易支付領域的創新解決方案，幫助更多香港企業應對國際貿易市場的急速變化，解決跨境支付中的各種挑戰，提升資金運營效率，並加速其全球化業務拓展。」