XTransfer助港企拓展新興國家市場、亞非拉地區收款量飆升

再次亮相「環球資源消費電子展」香港 - 2025年4月11日 - XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，再次亮相於亞洲博覽館舉辦的「環球資源消費電子展2025」（Global Sources Consumer Electronics Show 2025）。每年吸引超過20萬買家前往現場採購，與供應商建立業務往來，是全球產品採購的盛會。本次展會，XTransfer將展示其創新的全球收付款及本地幣種收款解決方案，致力於為香港及全球中小企業提供更高效、安全且低成本的跨境支付服務，助力企業拓展國際市場。
近年來，全球企業積極拓展傳統歐美市場以外的新興市場，尤其在當前複雜多變的全球貿易形勢下，與新興經濟體的貿易往來預料將持續增長。香港作為國際貿易樞紐，與東盟、南美、非洲等新興市場的貿易活動亦日益頻繁。
根據 XTransfer 最新數據顯示，2025年第一季（1月至3月），XTransfer香港地區客戶於東盟、非洲及拉丁美洲地區的收款總額較去年同期激增300%，其中以尼日利亞市場增幅最為顯著。值得關注的是，今年首三個月，來自上述三個新興市場的收款金額已佔香港客戶總收款金額近50%。此外，目前XTransfer整體平台客戶今年第一季出口目的地含亞非拉國家的外貿企業佔比近70%，顯示新興市場正逐步成為全球中小企業外貿拓展的新引擎。
XTransfer除了為香港客戶提供「全球收付款賬戶」外，還提供「本地幣種賬戶」服務，客戶可直接收取多個新興國家的當地幣種貨款。除了涵蓋美加、歐元區、澳洲等傳統市場外，還包括東盟如印尼、越南等；拉美如巴西、墨西哥等；非洲如尼日利亞、肯亞等超過30個國家，支持逾56種本地貨幣。有效解決新興國家普遍缺乏美元的問題，同時避免匯款過程中，因中間行強制換匯而造成的匯損。另一方面，對於海外買家而言，亦可直接使用本地貨幣支付，有助買賣雙方顯著降低匯款成本。
此外，XTransfer的「本地幣種賬戶」，還支持24種「本地貨幣支付」，香港企業如需向海外合作夥伴支付當地貨幣款項，可直接通過XTransfer輕鬆完成交易。利用當地清算網絡，無需支付中間行手續費，並可實現最快實時到賬！以上服務預計可節省95%匯款手續費，以及80%換匯成本，大幅提升運營資金效率。
XTransfer創辦人兼首席執行官鄧國標表示：「過去兩年多以來，公司積極參與香港本地活動、展覽等，在香港市場深耕發展。今年，我們再次參與『環球資源消費電子展』，希望進一步推廣XTransfer在全球貿易支付領域的創新解決方案，幫助更多香港企業應對國際貿易市場的急速變化，解決跨境支付中的各種挑戰，提升資金運營效率，並加速其全球化業務拓展。」
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關於XTransfer
XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，致力於為中小企業提供安全合規、快速、便利、低成本的全球貿易收付款金融解决方案，大幅降低其拓展業務的門檻及成本，提升全球競爭力。成立於2017年，公司總部設立於上海，並在中國香港、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲、新加坡、越南、泰國、馬來西亞、菲律宾、阿聯酋、尼日利亞等地設有分支機構。目前，XTransfer已在中國內地、中國香港、新加坡、英國、美國、加拿大、澳洲獲得當地支付牌照。XTransfer目前累積超過60萬個企業客戶，已成為中國行業內的第一平台。
通過與知名跨國銀行及金融機構合作，XTransfer建設跨國大集團級全球多幣種統一結算平台，並打造了以中小企業為中心的，資料化、自動化、互聯網化和智慧化的反洗錢風控基礎設施。XTransfer以科技為橋梁，連結全球大型金融機構和中小微企業，讓中小微企業享受到和大型跨國集團企業同等水準的跨境金融服務。
XTransfer於2021年9月完成D輪融資，目前已晉身獨角獸陣營。公司由招商局創投領投，其他全球領先的戰略投資者包括，eWTP Capital、雲啟資本、高榕資本、零一創投、Telstra Ventures、概念資本、Lavender Hill Capital Partners、以及D1 Capital Partners LP。
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