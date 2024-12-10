XTransfer榮獲2024年Corporate Treasurer 大獎、膺「最佳支付解决方案供應商」稱號

香港 - 2024年12月10日 - XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，欣然宣佈在《企業財資人》雜誌（Corporate Treasurer）舉辦的2024年度大獎評選中，榮膺「最佳支付解决方案供應商」大獎（Best Payment Solutions Provider）。這項殊榮充分肯定XTransfer在為全球外貿中小企業提供創新支付解決方案的卓越表現。



XTransfer首席策略官倪一雄接過Corporate Treasurer代表頒發的獎項。

《Corporate Treasurer》雜誌是《金融亞洲》FinanceAsia雜誌於2012年在公司司庫和銀行現金管理方面專門設立的專業雜誌。該獎項評委由亞洲地區最大企業及跨國公司的財務主管組成，評選標準包括供應商產品/服務表現、公司科技創新、市場實踐、為客戶創造的價值等。XTransfer與國際知名銀行或金融機構的合作，從而為客戶提供優質支付解決方案的觀點亦是評選過程中重要考量因素之一。



「最佳支付解决方案供應商」獎項認可XTransfer積極與國際知名銀行和金融機構合作成果。過去一年，XTransfer積極增加合作夥伴，如TransferMate、Banking Circle、TerraPay等，為中小企業提供安全、合規、快捷、低成本的B2B跨境支付解決方案。為客戶提供全球超過200個國家和地區以及多種幣種的收付款選擇，大幅降低中小企業的拓展業務的門檻及成本，提升全球競爭力。同時，XTransfer的AI智能技術獲得認可，打造以中小企業為中心的，資料化、自動化、互聯網化和智慧化的反洗錢風控基礎設施，以科技為橋梁連結全球大型金融機構和中小微企業，讓中小微企業享受到和大型跨國集團企業同等水準的跨境金融服務。



XTransfer首席策略官倪一雄表示：「我們非常榮幸能獲得Corporate Treasurer『最佳支付解决方案供應商』，這項殊榮證明我們與國際銀行及金融渠道等夥伴的緊密合作。同時，反映公司團隊的出色合作，成員互相運用彼此優勢和專業知識，為客戶提供卓越的支付解決方案。」





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