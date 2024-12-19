XTransfer獲選為香港中文大學 2024年度「企業創新指數」成分公司

香港 - 2024年12月19日 - XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，欣然宣佈 獲香港中文大學（中大）亞太工商研究所（APIB）選為2024年度「企業創新指數」（Corporate Innovation Index, CII）成分公司。XTransfer是唯一晋身該指數前二十五名的跨境支付平台，與多家創新的知名企業，包括恒生銀行、香港機場管理局、東亞銀行、Lalamove、國泰、華潤創業、中華電力等一同被選為成分公司。中大日前舉辦頒獎典禮，以表揚創新指數排名最高的大型企業及中小型企業，XTransfer代表到場接受殊榮。



XTransfer代表（中）接過由中大商學院副院長兼亞太工商研究所常務所長張惠民教授（左一）以及香港總商會總裁楊偉添先生（右一）頒發的獎項。



「企業創新指數」（CII）由香港特區政府創新科技署資助，並由中大商學院旗下高管教育團隊APIB開發，更得到香港總商會擔任策略合作夥伴。指數旨在制定企業創新項目的框架和衡量工具，以評估香港企業的整體創新精神和文化，以及評估個別香港企業的創新能力和成就，藉此表揚表現卓越的企業。中大亞太工商研究所邀請100間企業和200間中小企業參與調查，透過評估企業在創新領導力、業務表現及商業模式優化等方面的表現，選出表現卓越的企業並構建成企業創新指數，而中小企則選出星級公司，評以一至三星級。



XTransfer創辦人兼首席執行官鄧國標表示：「我們非常榮幸獲選為2024年度『企業創新指數』成分公司，並十分讚同APIB推動此重要項目，促進及提升香港大小企業的創新。被納入指數是對XTransfer的最大肯定，我們不忘初心，善用創新科技，專注為香港以及全球中小企業客戶提供安全便利的創新跨境金融服務，助其降低門檻及成本，拓展全球。」







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