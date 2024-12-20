XTransfer 與華僑銀行攜手合作

「全球多幣種賬戶」為中小貿易企業提供便利化跨境支付方案 香港 - 2024年12月20日 - XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台與東南亞第二大金融服務集團華僑銀行宣佈攜手合作。華僑銀行中國將協助調動其集團在新加坡、香港、馬來西亞、印尼等核心市場的豐富網路和服務資源，攜手XTransfer拓展國際化業務，共同為從事國際貿易的中小企業提供包括支付、換匯、風險管理、理財在內的一站式跨境金融解決方案。XTransfer創始人兼首席執行官鄧國標先生與華僑銀行中國首席執行官洪湧翔先生於12月18日在上海正式簽署合作備忘錄。



XTransfer創始人兼首席執行官鄧國標（左）與華僑銀行中國首席執行官洪湧翔（右）在合作備忘錄簽署現場。

XTransfer創始人兼首席執行官鄧國標先生表示：「此次合作是XTransfer一個重要的里程碑，大幅增強我們的全球收付款能力。通過利用華僑銀行廣泛的全球支付網路，XTransfer節省大量市場成本，並加快我們在東南亞擴展業務的時間，節省本地拓展工作。XTransfer期待未來與華僑銀行拓展更多業務板塊，包括理財、借貸等，更期待與他們一起捕捉大中華以及東盟的龐大機遇。 」



華僑銀行中國首席執行官洪湧翔先生表示：「華僑銀行以新加坡和香港兩大國際金融中心作為樞紐，覆蓋大中華和東盟地區。XTransfer在這些地區的業務發展計劃與我們的網路佈局一致。華僑銀行中國作為XTransfer的全球客戶經理，將通過與集團各業務的密切協作，支援XTransfer及其客戶更方便地實現跨境結算，進而滿足企業日益增強的跨境發展和業務增長需求，幫助他們在大中華和東盟地區實現所想。」



此次XTransfer與華僑銀行的合作涉及到跨境支付業務的多個範疇。XTransfer將憑藉華僑銀行強大的網路以及服務能力，通過華僑銀行香港為其客戶提供「全球多幣種帳戶 」服務。該「全球多幣種帳戶」除涵蓋人民幣、美元、英鎊、歐元等主要貨幣外，更包括東盟以及其他地區多種不同貨幣，有利於促進中小企業跨境貿易資金結算便利化，協助提升全球跨境貿易效率。合作將為XTransfer超過55萬家客戶及其買家提供更多的支付和收款選擇。XTransfer的客戶更可通過香港本地清算網路CHATS或FPS進行收付款，猶如本地銀行之間轉帳般方便快捷。



近年來，中國內地和東盟之間的貿易往來越來越密切。根據XTransfer資料顯示，2024年1月至9月，XTransfer平台的中小微外貿企業對東盟的收款金額較去年同比增長80%。為了更好地滿足此類需求，XTransfer與華僑銀行正在積極籌備在新加坡等地展開業務合作，為整個東盟區域內更多的中小企業提供全球收付款服務，説明企業把握中國內地-東盟地區貿易和資金流動中的商機。



連續8年專注B2B外貿金融服務，XTransfer不斷通過與知名國際銀行及金融機構合作，建構全球外貿支付基礎設施，提供外貿收款、多幣種現金管理、融資、風控服務等在內的綜合解決方案，讓中小微企業享受到和大型跨國集團企業同等水準的跨境金融服務。這次與華僑銀行的合作為XTransfer迎來新一次支付基礎設施的升級，將可為全球跨境貿易買賣家帶來更多便利化支付選擇。利用華僑銀行香港提供的「全球多幣種帳戶」，全球跨境貿易買賣家將能方便地以多種貨幣支付至海外供應商，以及收取各國客戶的付款。此次XTransfer與華僑銀行的合作將有助促進跨境貿易，大大拓寬中小企業的支付方式及範圍。









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關於XTransfer XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，致力於為用戶提供安全合規、快速、便利、低成本的全球貿易收付款金融解決方案，大幅降低其拓展業務的門檻及成本，提升全球競爭力。成立於2017年，公司總部位於上海，並在中國香港、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲、新加坡、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓、阿聯酋、尼日利亞等地設有分支機搆。目前，XTransfer已在中國香港地區、英國、美國、加拿大、澳洲獲得當地支付牌照。XTransfer目前累計超過55萬個企業客戶，已成為中國行業內的第一平台。



通過與知名跨國銀行及金融機構合作，XTransfer建設跨國集團級全球多幣種統一結算平台，並打造了以中小企業為中心的，資料化、自動化、互聯網化和智慧化的反洗錢風控基礎設施。XTransfer以科技為橋樑，連接全球大型金融機構和中小微企業，讓中小微企業享受到和大型跨國集團公司同等水準的跨境金融服務。



XTransfer於2021年9月完成D輪融資，目前已躋身獨角獸陣營。公司由招商局創投領投，其他全球領先的戰略投資者包括，eWTP Capital、雲啟資本、高榕資本、零一創投、Telstra Ventures、概念資本、Lavender Hill Capital Partners、以及D1 Capital Partners LP。



詳情流覽：https://www.xtransfer.com/





關於華僑銀行 華僑銀行是新加坡成立時間最早的本土銀行，在1932年由三大華資銀行合併而成，當中最早的成立於1912年。華僑銀行是世界上最高度評價的銀行之一，擁有穆迪Aa1級評級及惠譽和標準普爾AA-評級。以廣泛認可的金融實力和穩定性，華僑銀行連續數年蟬聯由《環球金融》雜誌頒布的「全球最安全的50家銀行」贊譽，同時在《亞洲銀行家》雜誌的評選中榮膺「新加坡最佳管理銀行」殊榮。



以資產規模來說，華僑銀行是東南亞第二大金融服務集團。華僑銀行及其附屬公司向客戶提供全方位商業銀行、專業金融和財富管理服務，包括個人業務、公司業務、投資業務、私人銀行業務、交易銀行業務、財資業務、保險、資產管理和股票經紀業務。



華僑銀行的私人銀行服務由其全資附屬公司——新加坡銀行（Bank of Singapore）提供。新加坡銀行通過獨特的開放式產品平台，向客戶呈現資產類別中頂尖的產品組合。華僑銀行的附屬保險公司——大東方控股（Great Eastern Holdings），是新加坡和馬來西亞最大及歷史最悠久的人壽保險集團。其旗下的資產管理公司利安資金 （Lion Global Investors）是東南亞領先的私營資產管理公司之一。其經紀子公司華僑銀行證券是新加坡領先的證券公司之一。



華僑銀行的主要市場包括新加坡、馬來西亞、印尼和大中華。華僑銀行在19個國家和地區擁有近420家分行和代表處。



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