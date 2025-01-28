yuu獎賞浪接浪！ 2025第一浪「7仔yuu印花獎賞」登場！

一買即儲 儲夠即賞 15大獎賞 幫你賺盡著數過肥年香港 - 2025年1月28日 - 2025年第一浪7 仔 yuu 印花獎賞驚喜登場！一共15款印花獎賞任你儲，繼續幫大家慳到盡，賺盡著數過肥年！
農曆新年洗多咗? 唔洗怕！今期7仔yuu印花獎賞繼續為大家帶來多款著數獎賞，包括買7-SELECT產品（不包括$10/特上/極上飯糰）每滿$20▾可獲印花 1 個、指定7CAFÉ/ 7CAFÉ+即磨咖啡買5送1、7-SELECT $10/ 特上/ 極上飯糰買6送1、任何牛奶飲品946毫升買5送1、任何DREYER'S D-COLLECTION雪糕脆筒買6送1等，梗有一款適合你。一共15款優惠產品等你來儲7仔yuu印花獎賞，大家快啲分享給家人和朋友到７仔掃貨啦！
今期yuu印花著數攻略：
【今期新獎賞】
任何純享乳酪飲品300克 買4送1
任何伯朗咖啡330毫升 買4送1
任何DREYER'S D-COLLECTION雪糕脆筒 買6送1
【Morning醒神之選】
指定7CAFÉ/ 7CAFÉ+即磨咖啡 (熱/ 凍)# 買5送1
指定盒裝牛奶飲品200/ 236毫升^買5送1
任何牛奶飲品946毫升 買5送1
嘉頓家庭裝麵包／三文治包 買5送1
任何每日鮮語鮮牛奶250毫升 買5送1
港式麵包 買6送1
【過節啤一啤之選】
買任何 4 罐裝啤酒每滿$30▾可獲印花 1 個，滿 4 個 yuu 印花送$15*
【Chill Time為食之選】
7-SELECT $10/ 特上/ 極上飯糰 買6送1
任何7PREMIUM 食品／飲品 買6送1
買7-SELECT產品（不包括$10/特上/極上飯糰）每滿$20▾可獲印花 1 個，滿 6 個 yuu 印花送1件
任何Meadows果仁35克－40克（價值$11）買4送1
【All day讀物】
東方日報／星島日報／明報 買10送1
儲印換獎三步曲：
- 付款前出示yuu ID或拍一拍已綁定的enJoy 卡/八達通，無需開yuu應用程式，一拍就可以自動儲yuu印花兼賺yuu積分。
- 打開yuu app，點選主頁中的「印花」圖示，隨時查看儲印花進度。
- 儲齊印花後，查看「可兌換的yuu印花獎賞」，揀好獎賞後點選「查閱獎賞」取得獎賞兌換二維碼， 憑獎賞兌換二維碼即可到7-Eleven店舖兌換獎賞！
立即加入yuu成為yuu會員，一買即儲，儲夠即賞，盡享不同購物優惠。打開 yuu app 即睇全部15款獎賞： https://www.yuurewards.com/promotion?type=page&link=home/service&id=yuuStamps
yuu印花派發日期由2025年1月29日至2025年3月25日；獎賞兌換日期及獎賞兌換二維碼有效日期由2025年1月29日早上7時起至2025年4月1日。4 罐裝啤酒的yuu印花派發日期由2025年1月29日至2025年2月25日；獎賞兌換日期及獎賞兌換二維碼有效日期由2025年1月29日早上7時起至2025年3月4日。會員賬戶內的yuu印花不可與其他yuu賬戶的yuu印花合併。每個優惠頁面中的yuu印花不可轉移至其他優惠頁面/與其他優惠頁面中的yuu印花合併。yuu印花獎賞不可兌換成現金或其他貨品／服務，不可與其他折扣或優惠同時使用。貨品數量有限，部分貨品只限於指定店舖提供，售／換／送完即止。價格於香港店舖以港幣為單位，而於澳門店舖則以澳門幣為單位。若購物後退款，7-Eleven保留權利將所有獲發的yuu印花退回。部份印花獎賞只適用於香港或澳門之7-Eleven店舖。貨品圖片只供參考。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱yuu應用程式。
▾以單一發票計算。
*$15電子優惠劵獎賞可於下次購買4罐裝啤酒時作$15使用。
#yuu印花派發及獎賞不適用於7CAFÉ+單品咖啡及7CAFÉ聯乘系列產品。
^yuu印花派發及獎賞不適用於常溫牛奶飲品。