yuu獎賞浪接浪！ 2025第一浪「7仔yuu印花獎賞」登場！

農曆新年洗多咗? 唔洗怕！今期7仔yuu印花獎賞繼續為大家帶來多款著數獎賞，包括買7-SELECT產品（不包括$10/特上/極上飯糰）每滿$20▾可獲印花 1 個、指定7CAFÉ/ 7CAFÉ+即磨咖啡買5送1、7-SELECT $10/ 特上/ 極上飯糰買6送1、任何牛奶飲品946毫升買5送1、任何DREYER'S D-COLLECTION雪糕脆筒買6送1等，梗有一款適合你。一共15款優惠產品等你來儲7仔yuu印花獎賞，大家快啲分享給家人和朋友到７仔掃貨啦！





今期yuu印花著數攻略：



【今期新獎賞】



任何純享乳酪飲品300克 買4送1



任何伯朗咖啡330毫升 買4送1



任何DREYER'S D-COLLECTION雪糕脆筒 買6送1





【Morning醒神之選】



指定7CAFÉ/ 7CAFÉ+即磨咖啡 (熱/ 凍)# 買5送1



指定盒裝牛奶飲品200/ 236毫升^買5送1



買7-SELECT產品（不包括$10/特上/極上飯糰）每滿$20 ▾ 可獲印花 1 個，滿 6 個 yuu 印花送1件

儲齊印花後，查看「可兌換的yuu印花獎賞」，揀好獎賞後點選「查閱獎賞」取得獎賞兌換二維碼， 憑獎賞兌換二維碼即可到7-Eleven店舖兌換獎賞！







yuu印花派發日期由2025年1月29日至2025年3月25日；獎賞兌換日期及獎賞兌換二維碼有效日期由2025年1月29日早上7時起至2025年4月1日。4 罐裝啤酒的yuu印花派發日期由2025年1月29日至2025年2月25日；獎賞兌換日期及獎賞兌換二維碼有效日期由2025年1月29日早上7時起至2025年3月4日。會員賬戶內的yuu印花不可與其他yuu賬戶的yuu印花合併。每個優惠頁面中的yuu印花不可轉移至其他優惠頁面/與其他優惠頁面中的yuu印花合併。yuu印花獎賞不可兌換成現金或其他貨品／服務，不可與其他折扣或優惠同時使用。貨品數量有限，部分貨品只限於指定店舖提供，售／換／送完即止。價格於香港店舖以港幣為單位，而於澳門店舖則以澳門幣為單位。若購物後退款，7-Eleven保留權利將所有獲發的yuu印花退回。部份印花獎賞只適用於香港或澳門之7-Eleven店舖。貨品圖片只供參考。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱yuu應用程式。





▾以單一發票計算。



*$15電子優惠劵獎賞可於下次購買4罐裝啤酒時作$15使用。



#yuu印花派發及獎賞不適用於7CAFÉ+單品咖啡及7CAFÉ聯乘系列產品。



^yuu印花派發及獎賞不適用於常溫牛奶飲品。

