Zoho 宣布推出全新 Projects Plus 平台，結合數據導向與 AI 科技，為中大型企業提供更靈活高效的專案管理方案

該平台全面支援客戶在專案管理、協作、商業智能以及敏捷項目上的方法需求。新加坡 - 2025年4月4日 - 全球科技公司 Zoho Corporation正式推出全新平台 Projects Plus，該平台具有高度靈活性與協作性，為中大型企業提供資料與智能為核心的項目管理方案。在 Zoho Projects 於 2024 年實現 20% 年度成長，並迎來第三方應用遷移用戶激增三倍的勢頭下，Projects Plus 順勢推出，進一步滿足企業用戶持續變化與升級的管理需求。Projects Plus 全面支援非同步協作、無縫文件管理、即時商業智能，以及敏捷或瀑布式工作流程。
Zoho Projects 在 2024 年收入成長倍增，當中 55% 的新用戶來自 Microsoft Project 和 JIRA，顯示企業對替代方案的強烈需求。新推出的 Projects Plus 延續這股增長動力，針對企業營運上的複雜性提供深入解決方案，進一步為中型至大型企業創造更高效益。Projects Plus 現已升級成為一個平台，涵蓋四大主要領域：數據民主化、人工智能、混合型專案管理，以及協作式工作管理。儘管目前已有 18% 的企業同時採用 Zoho Projects 與 Zoho Analytics，Projects Plus，可進一步與 Projects Plus 進行整合，並搭配更多應用，全面回應企業對高階管理功能的需求，提供一站式高效解決方案。
Virtuoso 營運副總裁 Steve Wooster 表示：「我們早於 2020 年便針對營運成本降低及效率提升的需求，決定由 Microsoft Dynamics 遷移至 Zoho。自此，我們擴大了 Zoho 在企業內的應用範圍，涵蓋多個業務領域。透過部署 Zoho Projects 作為企業級專案管理工具，我們有效提升了項目透明度，強化部門間的溝通與協調，並顯著優化了項目交付的成果。隨著 Projects Plus 的推出，整體功能更為強大，操作上更為簡單。平台可無縫接軌 Zoho Projects、Sprints 及 Analytics，有效減少團隊間的協作阻力，並讓各部門能清晰掌握企業重點，同時靈活調配和自訂所需的數據運用。」
Nucleus Research 研究經理 Evelyn McMullen 表示：「Projects Plus 平台的推出，正體現出 Zoho 始終堅守『以客為本』的服務理念，致力貼近客戶實際狀況，提供相應的解決方案。對於尚未準備全面導入高階專案管理功能的用戶，這項新方案提供了具有彈性的選擇，可隨業務發展逐步升級。而針對大型企業，該平台則量身打造，可滿足電子商務、建築、製造與汽車等複雜多變產業的專屬需求。整體而言，這項舉措有助於 Zoho 拓展高階市場，同時提供不同層次的功能，以覆蓋其廣泛的客戶族群。」
商業智能帶動專案管理民主化
在「數據驅動專案管理」(DDPM) 的浪潮下，專案管理正經歷一場從經驗與直覺判斷，轉向數據與分析主導的深層變革。Projects Plus 順勢採用此一策略，全面整合包括時間追蹤、預算掌握、任務完成度、團隊效率與交付成效等多元數據，並將其萃取為具洞察力的資訊，為企業提供明智的決策支援。其涵蓋內容包括：
- 預測性分析：利用歷史數據來預測風險、估算時程，並預測資源需求，預測分析對於預測未來專案成果至關重要，並能讓專案規劃與風險管理更加主動。
- 進度追蹤與瓶頸分析：傳統專案管理多依賴甘特圖等靜態工具來追蹤進度。如今，借助分析工具，專案經理可採用即時儀表板，獲得專案狀態的最新動態與見解。
- 品質控制分析：該分析工具可應用於整體專案的生命周期，進行嚴謹的品質控制措施。透過分析與專案交付成果相關的數據，專案經理可以確保每個組件均符合預定標準。
透過 Zia 實現更簡易、更快速、更強大的專案管理
Zoho 自家開發的人工智能引擎 Zia，為 Projects Plus 引入了先進的 AI/機器學習功能，自動化且複雜的數據分析可提供預測性見解，將專案經理的角色轉變為具戰略視野、善用數據的領導者，進而能夠：
- 提升效率與生產力：透過分析專案所表現出的數據，企業可判斷出可優化及簡化的流程。例如，數據分析可揭示時間線上的瓶頸，從而採取修正措施，確保專案按時進行。
- 更智能的資源分配：分析資源使用情況，識別資源是否過度或未能充分利用，並依據員工技能將適當人員分配至適當工作。
- 更準確的預測與規劃：更準確地預測未來的專案成果，並根據結果調整計劃，以避免延誤與超支，進而提升專案成功率。
價格方案與全球供應
Projects Plus 現已於全球開放使用。Projects Plus 的價格為每位使用者每月 21 新加坡元。 如需了解區域定價，請造訪 https://www.zoho.com/projectsplus/。
免責聲明：本文中所提及之所有商標、產品及公司名稱，均屬其原權利人所有。
https://www.linkedin.com/company/zohoapac
https://www.zoho.com/projectsplus/
關於 Zoho Corporation
Zoho Corporation 擁有超過 55 款囊括主要業務類別的應用程式，是全球最具生產力的科技公司之一。公司總部設於美國德州奧斯汀，國際總部設於印度清奈，並於新加坡設有亞太區總部，全球員工人數超過 15,000 名。Zoho 為私人持有企業，保持盈利的穩定增長。Zoho 的亞太區總部設於新加坡。更多資訊請瀏覽：www.zoho.com/
Zoho 重視用戶私隱，旗下各項服務 (包括免費產品) 均不涉及任何廣告收益。公司擁有並管理自家數據中心，確保對客戶數據、私隱與安全的全面監管。全球超過一億名用戶及數十萬間企業，包括 Zoho 本身，每日均依賴 Zoho 進行業務營運。相關更多資訊，請瀏覽： https://www.zoho.com/privacy-commitment.html