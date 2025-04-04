Zoho 宣布推出全新 Projects Plus 平台，結合數據導向與 AI 科技，為中大型企業提供更靈活高效的專案管理方案

關於 Zoho Corporation

Zoho Corporation 擁有超過 55 款囊括主要業務類別的應用程式，是全球最具生產力的科技公司之一。公司總部設於美國德州奧斯汀，國際總部設於印度清奈，並於新加坡設有亞太區總部，全球員工人數超過 15,000 名。Zoho 為私人持有企業，保持盈利的穩定增長。Zoho 的亞太區總部設於新加坡。更多資訊請瀏覽： www.zoho.com/



Zoho 重視用戶私隱，旗下各項服務 (包括免費產品) 均不涉及任何廣告收益。公司擁有並管理自家數據中心，確保對客戶數據、私隱與安全的全面監管。全球超過一億名用戶及數十萬間企業，包括 Zoho 本身，每日均依賴 Zoho 進行業務營運。相關更多資訊，請瀏覽： https://www.zoho.com/privacy-commitment.html



