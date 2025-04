Zoho 宣布推出全新 Projects Plus 平台，結合數據導向與 AI 科技，為中大型企業提供更靈活高效的專案管理方案

該平台全面支援客戶在專案管理、協作、商業智能以及敏捷項目上的方法需求。

Zoho 推出全新 Projects Plus 平台方案,全面回應企業在數碼轉型中持續演變的管理需求

預測性分析:利用歷史數據來預測風險、估算時程,並預測資源需求,預測分析對於預測未來專案成果至關重要,並能讓專案規劃與風險管理更加主動。

進度追蹤與瓶頸分析:傳統專案管理多依賴甘特圖等靜態工具來追蹤進度。如今,借助分析工具,專案經理可採用即時儀表板,獲得專案狀態的最新動態與見解。

品質控制分析:該分析工具可應用於整體專案的生命周期,進行嚴謹的品質控制措施。透過分析與專案交付成果相關的數據,專案經理可以確保每個組件均符合預定標準。

提升效率與生產力:透過分析專案所表現出的數據,企業可判斷出可優化及簡化的流程。例如,數據分析可揭示時間線上的瓶頸,從而採取修正措施,確保專案按時進行。

更智能的資源分配:分析資源使用情況,識別資源是否過度或未能充分利用,並依據員工技能將適當人員分配至適當工作。

更準確的預測與規劃:更準確地預測未來的專案成果,並根據結果調整計劃,以避免延誤與超支,進而提升專案成功率。

新加坡 - 2025年4月4日 - 全球科技公司 Zoho Corporation 正式推出全新平台 Projects Plus,該平台具有高度靈活性與協作性,為中大型企業提供資料與智能為核心的項目管理方案。在 Zoho Projects 於 2024 年實現 20% 年度成長,並迎來第三方應用遷移用戶激增三倍的勢頭下,Projects Plus 順勢推出,進一步滿足企業用戶持續變化與升級的管理需求。Projects Plus 全面支援非同步協作、無縫文件管理、即時商業智能,以及敏捷或瀑布式工作流程。Zoho Projects 在 2024 年收入成長倍增,當中 55% 的新用戶來自 Microsoft Project 和 JIRA,顯示企業對替代方案的強烈需求。新推出的 Projects Plus 延續這股增長動力,針對企業營運上的複雜性提供深入解決方案,進一步為中型至大型企業創造更高效益。Projects Plus 現已升級成為一個平台,涵蓋四大主要領域:數據民主化、人工智能、混合型專案管理,以及協作式工作管理。儘管目前已有 18% 的企業同時採用 Zoho Projects 與 Zoho Analytics,Projects Plus,可進一步與 Projects Plus 進行整合,並搭配更多應用,全面回應企業對高階管理功能的需求,提供一站式高效解決方案。Virtuoso 營運副總裁 Steve Wooster 表示:「我們早於 2020 年便針對營運成本降低及效率提升的需求,決定由 Microsoft Dynamics 遷移至 Zoho。自此,我們擴大了 Zoho 在企業內的應用範圍,涵蓋多個業務領域。透過部署 Zoho Projects 作為企業級專案管理工具,我們有效提升了項目透明度,強化部門間的溝通與協調,並顯著優化了項目交付的成果。隨著 Projects Plus 的推出,整體功能更為強大,操作上更為簡單。平台可無縫接軌 Zoho Projects、Sprints 及 Analytics,有效減少團隊間的協作阻力,並讓各部門能清晰掌握企業重點,同時靈活調配和自訂所需的數據運用。」 Nucleus Research 研究經理 Evelyn McMullen 表示:「Projects Plus 平台的推出,正體現出 Zoho 始終堅守『以客為本』的服務理念,致力貼近客戶實際狀況,提供相應的解決方案。對於尚未準備全面導入高階專案管理功能的用戶,這項新方案提供了具有彈性的選擇,可隨業務發展逐步升級。而針對大型企業,該平台則量身打造,可滿足電子商務、建築、製造與汽車等複雜多變產業的專屬需求。整體而言,這項舉措有助於 Zoho 拓展高階市場,同時提供不同層次的功能,以覆蓋其廣泛的客戶族群。」在「數據驅動專案管理」(DDPM) 的浪潮下,專案管理正經歷一場從經驗與直覺判斷,轉向數據與分析主導的深層變革。Projects Plus 順勢採用此一策略,全面整合包括時間追蹤、預算掌握、任務完成度、團隊效率與交付成效等多元數據,並將其萃取為具洞察力的資訊,為企業提供明智的決策支援。其涵蓋內容包括:Zoho 自家開發的人工智能引擎 Zia,為 Projects Plus 引入了先進的 AI/機器學習功能,自動化且複雜的數據分析可提供預測性見解,將專案經理的角色轉變為具戰略視野、善用數據的領導者,進而能夠:Zoho APAC 副總裁兼總經理 Gibu Mathew 表示:「正如同我們許多企業級的解決方案,Zoho Projects Plus 旨在滿足企業客戶對 AI 技術與數據分析日益提升的需求。該平台結合最先進的 AI 工具、以數據為本源的深度分析功能,以及對私隱的嚴格保障,為全球企業提供一套能夠預視與應對未來挑戰的智慧平台,進一步拓展 Zoho 的全球佈局。」Projects Plus 現已於全球開放使用。Projects Plus 的價格為每位使用者每月 21 新加坡元。 如需了解區域定價,請造訪 https://www.zoho.com/projectsplus/ 免責聲明:本文中所提及之所有商標、產品及公司名稱,均屬其原權利人所有。