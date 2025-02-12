一橋主打性價比拉麵 $49.9起享用千円拉麵 中環地標旗艦店2月12日隆重開張 首月凡惠顧海老濃湯叉燒拉麵即送海老吊飾一串

一橋不僅是日本的一個地名，更象徵著「通往幸福美味的一道橋」。一橋拉麵致力於提供高性價比的拉麵，以千円豚骨湯拉麵為主打，港幣$49.9起便能享受到品質保證的拉麵，旨在為顧客創造極致的幸福感受。雖然一橋的定價低於市場，但我們絕不妥協用料，選用新鮮材料熬製出鮮甜的湯頭，並利用抽真空技術，將無添加的湯底從自家工廠配送到各分店。配合每日新鮮製作的自家掛湯麵條，我們誠意滿滿地呈現出一碗高品質的豚骨湯拉麵 ！ 今次中環旗艦店登陸威靈頓街，為香港客人及遊客打造千円拉麵，加上周末營業至凌晨兩點，更是城中深宵拉麵天堂。門口全新3D效果LED屏幕加上和風裝修，必成為中環全新打卡地標!

風味海老濃湯叉燒拉麵，湯底以大量新鮮海蝦，拆成蝦頭及蝦身，放入料頭如薑及香葉等炒香，再加入豬骨及老雞一起熬上八小時而成，熬煮成濃稠度十足的自家製蝦湯！再將蝦頭、蝦殼放入鍋中熬製精華油，在上菜時滴上數滴蝦油精華並配以日本麵粉製作的掛湯度極高自家製麵條，再搭配一橋秘製叉燒、味筍、木耳絲及溏心蛋等配料，形成極上の享受！

湯底材料主要為豬筒骨及豬脊骨，經過十小時熬製而成，形成秘製豚骨濃湯，湯頭味道鮮濃味美 ，配上日本麵粉製成的3mm麵條，搭配一橋特製鮮嫩叉燒、溏心蛋、味筍、海苔、木耳絲及京葱絲等配料，製作一碗味道濃郁的豚骨湯拉麵($49.9) ！以及更多材料的大盛版本($59.9)。

沒有湯的拉麵 一橋油麵($39.9/$49.9)

一橋油麵的特色是在碗底加入自家製醬油及香油後，將自家製的粗油麵條蓋上，接著放入一橋秘製角切叉燒、味筍、木耳絲、海苔絲及蔥花等配料，再拌勻食用，只需$39.9即可品嚐！如想品嚐更多配料更可選擇大盛版本($49.9)，加入片裝一橋叉燒及溫泉蛋拌勻食用，滋味口感更上一層樓！一橋油麵更為嗜辣顧客提供辛辣口味油麵，喜歡嚐辣的客人亦可一試挑戰！ 為慶祝中環旗鑑店開幕及適逢新年，祝大家蝦哈大笑好運來 (一)首月惠顧海老濃湯叉燒拉麵即送海老吊飾一串 ！ 適逢迎春佳節，敬祝大家哈蝦HA 大笑，首月凡惠顧海老濃湯叉燒拉麵即送海老吊飾一串!數量有限送完即止! (二)大眾點評打卡收藏送人氣燒賣拼盤一客! 分店地址:

新店:中環分店地址: 香港中環威靈頓街43-49 號新利大廈地下A 舖

電話:2806 3098

營業時間：星期一至四：11:30-24:00(截單時間23:15)

星期五至日及公眾假期前夕：11:30-02:00(截單時間01:15) PONCORN店:新界西貢將軍澳POPCORN 2地下G49號舖

電話:2765 0122

營業時間：星期一至四：11:30-21:30(截單時間21:00)

星期五至日及公眾假期前夕：11:00-22:00(截單時間21:15) 新港城店: 新界沙田馬鞍山新港城中心4期2樓2308-2309號鋪

電話:2619 1016

營業時間：星期一至四：11:30-21:30(截單時間21:00)

星期五至日及公眾假期前夕：11:00-22:00(截單時間21:30) ig@bashiramenhk