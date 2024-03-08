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市場資訊
2024-03-08 09:45:00
日報

一瓶玫瑰水 肌膚安然過渡回南天

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回南天又殺到，高濕環境會讓細菌及致敏源大肆蔓延，容易引發過敏及皮炎等問題，以致出現泛紅發癢等肌膚不適。gülsha #晨露純玫瑰活肌水，由100%天然玫瑰純露製成，經長時間的蒸餾得出黃金比例的水分與玫瑰精華油配方，一瓶實現多元呵護功效！有爽膚、隨身補濕噴霧、妝前打底、妝後定妝及順滑髮絲等功用。不含礦物、油酒精、化學防腐劑、人造色素或香料。即日起至314日，gülsha「晨露純玫瑰活肌水」限時買二送一，平均只售 $85.4/ (原價$128/50ml)！萬寧門市及網店、官方網店 Zoe by Profex有售。
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