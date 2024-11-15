一田冬日購物賞開幕　銷售額較平日增長約5成

一田冬日購物賞2024年11月15日起一連十日舉行，全線一田15 間分店逾萬件冬日必備好物以低至2折的超抵價發售。首日全線提早早上九時開店，大批顧客早已排隊等候，當中不少顧客瞄準超市急凍食材。今年更首次推出超市消費滿HK$800即可享免費送貨服務，吸引市民大手入貨。
踏入冬季，冬日火鍋食材熱銷，日本生鱈場蟹腳（$328，74折）、北海道雪華豚（$79.9/2包，66折）、泰國急凍去腸白蝦肉（買一送一）等廣受歡迎。此外，今年新增的「日韓食品$20專區」亦成為掃貨目標，獨家發售的朝露日本白蛋（大至加大）以52折優惠只需$20，另有牛奶布甸、泡菜等人氣食品大受歡迎。
一田表示：臨近年底，港人消費意欲上升。早上開店後短短6小時，單日銷售額較平日激增5成，預計未來一周將吸引更多市民趁減價掃貨。為吸引顧客大額消費，特別推出免費送貨服務，希望吸引更多大額消費。眾多貨品中，日本直送新鮮水果亦大受歡迎，不斷補貨以應付需求。超市外，多款廚具床品旅行用品亦有優惠，不少市民趁優惠入手如電視機、Dyson空氣清新機、卡通床品套裝等。
有顧客廖小姐與友人一同購物，主力選購凍肉，她表示：急凍豬柳、鮑魚及帶子等等的急凍食品，價錢都非常抵。她們亦會繼續選購乾貨等，方便存放。另有顧客預計約消費2000元左右。