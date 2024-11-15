一田冬日購物賞開幕　銷售額較平日增長約5成

一田冬日購物賞開鑼，全線分店及特別展場以低至2折的超抵價發售，大批顧客一早到場搶購。

一田冬日購物賞2024年11月15日起一連十日舉行，全線一田15 間分店逾萬件冬日必備好物以低至2折的超抵價發售。首日全線提早早上九時開店，大批顧客早已排隊等候，當中不少顧客瞄準超市急凍食材。今年更首次推出超市消費滿HK$800即可享免費送貨服務，吸引市民大手入貨。

踏入冬季，冬日火鍋食材熱銷，日本生鱈場蟹腳（$328，74折）、北海道雪華豚（$79.9/2包，66折）、泰國急凍去腸白蝦肉（買一送一）等廣受歡迎。此外，今年新增的「日韓食品$20專區」亦成為掃貨目標，獨家發售的朝露日本白蛋（大至加大）以52折優惠只需$20，另有牛奶布甸、泡菜等人氣食品大受歡迎。