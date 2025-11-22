一田冬日購物賞開鑼 逾萬件貨品低至2折 日系萌物 火鍋食材7折掀掃貨熱 市民排隊不減熱度

一田百貨年度「冬日購物賞」於11月21日至30日舉行，全線分店（不包括西沙 GOPARK）推出逾萬件貨品限時減價，低至兩折。活動首天早上9時開鑼，即吸引大批市民排隊入場，不少熱門貨品出現搶購熱。 獨家日本文創品牌成焦點 今年購物賞主打三大一田獨家日本文創及卡通品牌，包括京都文創品牌 SOU． SOU「微笑系列」及 BRUNO x SOU．SOU 聯乘家品，如電煮鍋、放濕器及保溫瓶等；另有蠟筆小新 Pixel 系列及人氣角色「生蠔 BB」旅行及寵物用品，均成為不少市民的入手目標。

一田獨家發售的京都文創品牌 SOU‧SOU微笑系列，特別加入 BRUNO x SOU．SOU兩大品牌聯乘產品，推出逾20款家品及精品。

逾 60 款聖誕送禮佳品 $99 起 臨近聖誕，百貨部亦推出「冬日送禮指南」，提供近 60 款節日禮品，由玩具、家品至小家電，價錢由 $99 起，方便顧客按預算揀選。美酒方面，購買紅、白酒、氣泡酒或清酒滿 $500 可享 85 折，滿 $800 更低至 7 折，一田金會員可獲六倍積分。 超市掃貨潮熱賣食材續成焦點 超市方面，「高銷量必買之選」專區繼續帶來話題熱賣產品，包括格陵蘭去皮比目魚柳、日本松葉蟹爪肉、北海道雪華豚及本地店家出品的魚肉燒賣等，吸引不少家庭掃貨。此外，「$20 專區」、「$35 必選」及「買一送一」等近 200 款優惠產品亦同時登場。消費滿 $150，更可於「換購專區」以低至 $9.9 換購精選貨品，例如泰國香米、迷你紙手巾及洗衣用品等。