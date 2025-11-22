一田冬日購物賞開鑼 逾萬件貨品低至2折 日系萌物 火鍋食材7折掀掃貨熱 市民排隊不減熱度

一田百貨年度「冬日購物賞」於11月21日至30日舉行，全線分店（不包括西沙 GOPARK）推出逾萬件貨品限時減價，低至兩折。活動首天早上9時開鑼，即吸引大批市民排隊入場，不少熱門貨品出現搶購熱。
獨家日本文創品牌成焦點
今年購物賞主打三大一田獨家日本文創及卡通品牌，包括京都文創品牌 SOU． SOU「微笑系列」及 BRUNO x SOU．SOU 聯乘家品，如電煮鍋、放濕器及保溫瓶等；另有蠟筆小新 Pixel 系列及人氣角色「生蠔 BB」旅行及寵物用品，均成為不少市民的入手目標。
逾60款聖誕送禮佳品$99起
臨近聖誕，百貨部亦推出「冬日送禮指南」，提供近 60 款節日禮品，由玩具、家品至小家電，價錢由 $99 起，方便顧客按預算揀選。美酒方面，購買紅、白酒、氣泡酒或清酒滿 $500 可享 85 折，滿 $800 更低至 7 折，一田金會員可獲六倍積分。
超市掃貨潮熱賣食材續成焦點
超市方面，「高銷量必買之選」專區繼續帶來話題熱賣產品，包括格陵蘭去皮比目魚柳、日本松葉蟹爪肉、北海道雪華豚及本地店家出品的魚肉燒賣等，吸引不少家庭掃貨。此外，「$20 專區」、「$35 必選」及「買一送一」等近 200 款優惠產品亦同時登場。消費滿 $150，更可於「換購專區」以低至 $9.9 換購精選貨品，例如泰國香米、迷你紙手巾及洗衣用品等。
首天人潮湧現排隊時間尚可接受
雖然首天場內人流較多，自助付款機前亦排起長龍，但不少顧客表示排隊情況尚可接受。顧客梁小姐說：「我只排咗大約五分鐘，算快啦！今次啲青口真係幾抵買。」另一名顧客高太則表示，她是金會員，收到通知後特意到場，主要購新鮮食材，$50四盒的黑莓亦很吸引，預算消費約$800至$1000。至於鄺先生則笑言是「代太太行命令」前來選購，主要目標是急凍食品。他表示，急凍食物存放時間較長，可購入多一點，預計今次大約消費$500，之後會再前來選購。
電子支付及信用卡優惠同步推出
為配合市民消費，顧客於超市消費滿 $800 可享免費送貨。支付優惠方面，以銀聯手機 Pay 或二維碼單一消費滿 $450 可享 7% 立減，最高回贈 $250；使用富邦一田信用卡單一簽賬滿 $500，全期最高可獲 $140 現金回贈。
冬日賞期間特別延長營業時間
一田表示，今早開店後短短6小時，單日銷售額較平日激增5成，預計周末將吸引更多市民趁減價掃貨。為配合搶購熱潮於11 月 22 日至 30 日期間，百貨及特別展場營業時間為早上 10 時至晚上 10 時 30 分，超市則依照原有營業時間。