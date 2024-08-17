一田逾萬件筍貨低至2折出售 顧客「無上限」掃貨

美食博覽如火如荼，同時一田推出夏日購物賞，更首次於8月加推，由即日至8月25日，全線15間分店及5個特別展場內有逾萬件質優價抵貨品低至2折發售。一田特別聯同北海道縣政府合辦北海道食品祭，將北海道鮮貨、甜食啤酒等直送到港。活動首日，即吸引大批顧客到來買心頭好。

貨品流轉快更新鮮

顧客蔡太指，今次到來，主要購買新鮮食物，除了價錢優惠，比其他地方便宜外，覺得一田超市顧客多，貨物流轉較快，食物自然更新鮮。自己沒有設購物預算，因有工人陪同，購買數量或較多。