一田5月一連10日春日購物賞　35週年推出$35超抵產品

一田春日購物賞

由5月16日至25日，一田將於全線分店舉行低至2折的一田春日購物賞，今年更適逢一田35週年，推出11大焦點專區，而且超市更加有消費滿HK$800免費送貨服務，市民可以放心大手入貨！ 今年35週年，特別精選人氣商品以 $35、$ 350及 35 折超低價發售，當中包括居家必備洗衣棒、母嬰必入手的濕紙巾等。超市今次更特別推介「首度登陸購物賞」及「一田獨家好物」，包括一田獨家三文魚腩條、日本爆紅「消腫神器」POKKA SAPPORO 檸檬飲品、香港本地薑代表叁拾士多魚肉燒賣、韓國國民美食的炸醬麵/白拉麵。

今年更有兩個全新專區推介，包括「高銷量每秒爆賣1件之選」，精選近三十款過去一年購物賞期間爆賣的靚貨；以及 「日本價格同步專區」專區，多款人氣日貨如米芝蓮名店出品的銀座篝濃厚雞白湯拉麵、Asahi食彩啤酒、UCC職人滴漏咖啡等，以貼地價發售，無需飛日本都可以入手同等價格貨品。至於備受歡迎的「$20激筍專區」、「買一送一專區」、「購物賞換購專區」將再度回歸，同時各款紅白氣酒、日本清酒買滿$1000更可享七折，加上送貨服務，方便好買！

一田生活方面，適逢2025 Sanrio角色人氣排名40周年，一田獨家推出Little Twin Stars Kiki & Lala週年系列，多款人氣必掃產品，包括摺疊傘、硅藻土鍋墊、旅行熱水壺、拉桿喼等！除了人氣卡通角色，踏入初鞋，優惠更涵蓋一系列消暑法寶，泳裝等等都有優惠。一田更一連10日每日精選不同生活百貨產品低至2折，齊集家電、廚具、床品、玩具、嬰孩護理用品等精彩優惠大放送。同時配合Health Labo沙田店全新面貌，今次營養食品及補充品同樣推出限定折扣，照顧大小朋友健康日常所需。

新增日本價格同步專區 踏入初夏，百貨方面涵蓋一系列消暑法寶