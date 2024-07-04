一站式專業物流公司DealerSend 10年內物流量增長200% 危險品處理服務領先行業 送達地區覆蓋200多個國家

作為一家領先的本地專業物流及供應鏈服務供應商，DealerSend扎根香港逾10年，專為企業客戶提供多元化且量身定制的物流服務，對象包括眾籌平台的初創品牌、電子商務、零售和製造等廣泛行業客戶。DealerSend一直重視服務質量和效率，不斷發展不同的物流服務以滿足客戶各種需求，更以穩定的危險品處理服務及物流方面的專業知識讓公司保持行業領導地位。 自2013年成立以來，DealerSend提供多元化的物流服務，包括國際貨運、快遞運送、供應鏈管理、電商小包專線、全渠道物流配送、電商訂單配送及危險貨物託運，業務發展一直穩步推進。於2019年，公司成功進駐中國市場，於深圳設立第二個總部，並逐步擴大業務覆蓋範圍，拓展至以色列、中東和南美等特別地區，目前已覆蓋多達200多個國家和地區。DealerSend深明突發狀況或使客戶的貨物未能安全送達，因此不斷優化自身服務，為企業客戶量身定制個性化的物流解決方案。以以色列為例，當地市民於疫情和戰爭期間受到封城及戰亂影響，未能輕易收取貨物，DealerSend仍能在這個時期提供可靠穩定的快遞運送服務，並特別推出點對點上門服務 (To Home Services) ，安全送達貨品至客戶的顧客，確保客戶的業務仍然能正常運作。

DealerSend 擁有多項行業領先的服務，致力為客戶提供全面、專業和高效的解決方案。

DealerSend 擁有多項行業領先的服務，致力為客戶提供全面、專業和高效的解決方案，在危險品託運、供應鏈管理以及獨有管理平台等方面尤為出色。在危險品運輸方面，DealerSend擁有經驗豐富的專業團隊嚴格管控流程，又特別配置專門設備，以確保危險品如外置充電器、純電池和香水等物品可以安全且合規運送。在供應鏈管理方面，DealerSend負責管理整個供應鏈流程，包括庫存管理、訂單處理、倉儲和出貨等，旨在簡化供應鏈並確保客戶能夠收到產品。此外，DealerSend以多年跨境物流經驗及遍佈全球的網絡得以充分了解各個地區的特性和業務需求，能夠靈活應對當地瞬息萬變的複雜商業環境。例如，公司團隊十分熟悉國際貿易及各地運輸的要求，其跨境電子商務物流解決方案能夠提供無縫的物流和航運服務幫助企業在國際範圍內擴展業務。在數碼化管理上，DealerSend研發獨有的數碼化管理系統，透過不同的科技和數據，為客人提供覆蓋全球範圍的實時追踪，隨時掌握貨物運送的狀況，跨境客戶亦能夠全程監控貨運，顯著提升了物流透明度和效率。除此之外，其管理系統更連接多個知名網購平台Shopify的後台數據庫，每當有顧客在平台下單，平台的庫存管理和物流系統會即時傳送訂單訊息，DealerSend可立即處理訂單以安排配送，大大加快了出貨的進度。憑藉多元化和國際化的物流服務，以及多年來豐富的行業經驗，DealerSend的物流量在過去十年內增長高達200%，更於電子商務需求倍增的疫情期間增長達300%。