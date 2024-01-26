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市場資訊
2024-01-26 11:15:00
日報

一粥麵新春團圓盛宴 7折早鳥優惠兼享3重獎賞

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龍年將至，一粥麵推出多款新年意頭菜，包括「新春鮑魚佛跳牆盆菜」及「五福臨門煲」，不論堂食或外賣總有一款合你心意！一粥麵「新春鮑魚佛跳牆盆菜」有齊十頭鮑魚、原粒瑤柱、原條海參、滑溜花膠、韓國蠔豉等豪華食材，更加送貴妃雞，在新年期間送上最滋味的祝福！

由即日起至26日期間訂購「新春鮑魚佛跳牆盆菜」或「新春鮑魚佛跳牆盆菜」6人套餐可尊享低至七折早鳥優惠價，分別只需$838$1,188。更有機會獲額外3重獎賞，包括：$188福袋優惠券及七仙羽師傅利是封一套，在七師傅的加持下沾染福氣，期望好運齊來；經手機或Klook訂購即送6罐可口可樂讓大家歡聚暢飲；於經Klook平台選購更可額外獲總值$60電子優惠券。

皇牌賀年菜「五福臨門煲」亦已場，以紅燒花膠、韓國蠔豉、古法扣鴨掌、南乳豬手、蠔皇花菇等豐富材料入饌，在這個重要節日中帶來無限味覺滿足，更可獲贈七師傅利是封乙套，新一年定必大吉大利！
45間分店及手機訂購 https://bit.ly/SSPoonChoi
Klook 預訂連結（https://www.klook.com/zh-HK/activity/81451-super-super-congee-n-noodles/

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