一粥麵新春團圓盛宴 7折早鳥優惠兼享3重獎賞

龍年將至，一粥麵推出多款新年意頭菜，包括「新春鮑魚佛跳牆盆菜」及「五福臨門煲」，不論堂食或外賣總有一款合你心意！一粥麵「新春鮑魚佛跳牆盆菜」有齊十頭鮑魚、原粒瑤柱、原條海參、滑溜花膠、韓國蠔豉等豪華食材，更加送貴妃雞，在新年期間送上最滋味的祝福！

由即日起至2月6日期間訂購「新春鮑魚佛跳牆盆菜」或「新春鮑魚佛跳牆盆菜」6人套餐可尊享低至七折早鳥優惠價，分別只需$838及$1,188。更有機會獲額外3重獎賞，包括：$188福袋優惠券及七仙羽師傅利是封一套，在七師傅的加持下沾染福氣，期望好運齊來；經手機或Klook訂購即送6罐可口可樂讓大家歡聚暢飲；於經Klook平台選購更可額外獲總值$60電子優惠券。