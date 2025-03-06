三大居酒屋期間限定 大分清甜白蔥料理感受春之盛宴

由日本農林水産・食品輸出支援平台(在香港日本国総領事館、JETRO、JFOODO)主辦的「日本地道春之味覺」活動現正在香港三間居酒屋強勢推出。

春回大地，「蔥」滿希望！由日本農林水産・食品輸出支援平台（日本駐香港總領事館、JETRO、JFOODO）舉辦的「日本地道春之味覺」活動，正由本港三大居酒屋採用大分縣名物——充滿清甜味道的白蔥和油甘魚，以及兵庫縣名物牛腸、沖繩縣的豬腩肉等食材，創作出各式料理，以征服港人的味蕾。春之味覺，期間限定，萬物錯過！

多款料理本港首見

是次活動由即日起至本月14日，於三間分別為位於尖沙咀君怡酒店內的「九十番地居酒屋」、尖沙咀廣東道的「太郎居酒屋」和灣仔駱克道的「和居和居」舉行。據日本駐香港總領事館促進出口顧問柳生正一表示，由於當下經濟環境差，加上港人北上消費等因素，去年日本漁農產品等在港的零售額較2023年均呈下降趨勢，因此希望透過舉辦有關活動，吸引香港業界多選用日本傳統的優質食材。

在港生活三十年的柳生正一表示，這次三間居酒屋創作的多款料理，許多都是他首次品嚐到的，極具創意。這次力推大分縣的白蔥，是因為去年當地來港進行推廣活動時，其白蔥名物大受歡迎的緣故。