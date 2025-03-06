三大居酒屋期間限定 大分清甜白蔥料理感受春之盛宴

春回大地，「蔥」滿希望！由日本農林水産・食品輸出支援平台（日本駐香港總領事館、JETRO、JFOODO）舉辦的「日本地道春之味覺」活動，正由本港三大居酒屋採用大分縣名物——充滿清甜味道的白蔥和油甘魚，以及兵庫縣名物牛腸、沖繩縣的豬腩肉等食材，創作出各式料理，以征服港人的味蕾。春之味覺，期間限定，萬物錯過！
多款料理本港首見
是次活動由即日起至本月14日，於三間分別為位於尖沙咀君怡酒店內的「九十番地居酒屋」、尖沙咀廣東道的「太郎居酒屋」和灣仔駱克道的「和居和居」舉行。據日本駐香港總領事館促進出口顧問柳生正一表示，由於當下經濟環境差，加上港人北上消費等因素，去年日本漁農產品等在港的零售額較2023年均呈下降趨勢，因此希望透過舉辦有關活動，吸引香港業界多選用日本傳統的優質食材。
在港生活三十年的柳生正一表示，這次三間居酒屋創作的多款料理，許多都是他首次品嚐到的，極具創意。這次力推大分縣的白蔥，是因為去年當地來港進行推廣活動時，其白蔥名物大受歡迎的緣故。
白蔥牛腸味道出色
蔥不僅日本最早從國外傳入的蔬菜之一，也是一種與日本人有著悠久淵源的蔬菜。它作為和食的主要配角，是日常餐桌上不可或缺的蔬菜，夏天可作為佐料，冬天可入火鍋。然而，對蔥這種食材，食客一般反應兩極，不喜歡者則嫌棄其辛辣、草青的味道。但大分與別不同，味道清甜的白蔥，將大大改變你對其的觀感和味蕾。
在這次「日本地道春之味覺」期間限定菜單中，剛由觀塘遷至尖沙咀的「九十番地居酒屋」，創作出包括鐵板炒牛腸、串燒大分白蔥豬腩肉卷、大分白蔥油甘魚涮涮鍋，以及沖繩豬腩肉烏冬等料理。
來自灣仔的「和居和居」呈獻獅魚酒盜、酒釀梅子白蔥、吉烈沖繩豚肉、白蔥油揚和白蔥牛小腸串；尖沙咀「太郎居酒屋」推出油甘魚沙律、辣味噌牛腸鍋，以及紅燒五花肉芋泥。三間居酒屋都使出渾身數，發揮創意，將日本地道傳統食材和香港創作風格融合，當中白蔥和牛腸的味道十分出色，為客人帶來沒齒難忘的春日風味。