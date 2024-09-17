三屆香港馬王「金鎗六十」光榮退役 向傳奇馬王致敬 誠邀馬迷9月22日齊聚沙田馬場參與榮休歡送儀式

作為香港傳奇馬王之一，深受馬迷支持及喜愛的「金鎗六十」已於9月13日光榮退役，香港賽馬會誠邀大家於9月22日星期日齊聚沙田馬場，一同參與「香港之光」的榮休歡送儀式，以熱烈掌聲向一代馬王致敬。 「金鎗六十」在競賽生涯締造多項驕人紀錄，不但勝出香港賽馬史上最多頭馬、唯一摘下十項一級賽冠軍及連續三季在「冠軍人馬獎」榮膺香港馬王，更是目前全球贏得最多獎金的賽駒（總獎金超過港幣1億6千萬）。「金鎗六十」榮休歡送儀式將於第五場賽事後在馬匹亮相圈舉行。當日公眾凡穿著包含「金鎗六十」或其綵衣設計元素的上衣，或戴上「金鎗六十」打氣圍巾，可免費進入沙田馬場公眾席。

當日馬場特設多個主題活動，包括特備「金鎗六十」專題相片展覽、「沙田馬場日日賞」有獎問答遊戲，以及「金鎗六十」紀念品優惠等精彩禮遇。重頭戲為第五場賽事後的「金鎗六十」榮休歡送儀式，誠邀大家入場親證這匹名駒在好拍檔何澤堯的策騎下，與馬主陳家樑及練馬師呂健威最後一次在沙田馬場馬匹亮相圈和馬迷見面，接受現場觀眾的歡呼祝賀與道別。大會屆時會頒發終身成就獎的獎座予馬主陳家樑，以肯定「金鎗六十」的矚目成就。當日另一焦點賽事為第七場總獎金達420萬港元的三級賽慶典盃，「金鎗六十」亦是2020年慶典盃盟主。

「金鎗六十」專題相片展覽 重溫名駒輝煌時刻 大會特別在沙田馬場會員席及公眾席「好賞食」樓下安排「金鎗六十」專題相展，與大家一同重溫三屆香港馬王在場上競賽與場外的動人時刻。入場觀眾只要在相展拍照留念，及在社交平台上傳上你最喜愛的「金鎗六十」時刻，並加上指定標籤 #FarewellToGoldenSixty，即有機會獲贈指定「金鎗六十」造型的小馬公仔一隻。（受條款及細則約束，名額2000份，先到先得，換完即止。） 「馬場有禮」亦推出一系列極具珍藏價值的「金鎗六十」精品，歡迎各位收藏家及馬迷入場選購，紀念這匹星級名駒的非凡成就。為慶祝「金鎗六十」榮休，由即日至9月22日，馬迷可於指定「馬場有禮」分店，以優惠價港幣$88（原價港幣$128）購買指定「金鎗六十」T恤，以及以優惠價港幣$38（原價港幣$88）購買指定打氣圍巾。此外，凡於「馬場有禮」購買任何指定「金鎗六十」T恤或打氣圍巾，均可獲贈指定「金鎗六十」明信片及特別優惠換領券，憑券可於9月22日於沙田馬場盡享額外六重優惠﹕包括任何指定精品85折優惠、購買第二件「金鎗六十」精品再享6折優惠、以優惠價港幣$32選購「金鎗六十紀念相集」等優惠禮遇。