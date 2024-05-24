步入盛夏，三菱重工推出配備UV-C紫外光殺菌燈的420纖巧型變頻淨冷掛牆分體機、變頻窗口機，以及抽濕除菌二合一的抽濕機，結合了集團各領域的尖端技術於一身。新產品具多項獨有功能，包括能抑制新冠狀病毒的專利「抗過敏原濾網」、提升風量的「JET噴射氣流技術」、低耗電卻更大風量的「鋸齒狀風扇」、壽命更長的「原裝進口壓縮機」、大幅提高製冷製熱速度的「NL藍鯨翅片」，以及安全耐用的「鋅鐵合金鋼板外殼」。為配合全新產品上市，品牌更找來日籍藝人浜口愛子(歌手吳業坤之妻子)擔當電視廣告女主角，拍攝了空調廣告及抽濕機廣告。
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日報
三菱重工 全新家用冷氣機及抽濕機
步入盛夏，三菱重工推出配備UV-C紫外光殺菌燈的420纖巧型變頻淨冷掛牆分體機、變頻窗口機，以及抽濕除菌二合一的抽濕機，結合了集團各領域的尖端技術於一身。新產品具多項獨有功能，包括能抑制新冠狀病毒的專利「抗過敏原濾網」、提升風量的「JET噴射氣流技術」、低耗電卻更大風量的「鋸齒狀風扇」、壽命更長的「原裝進口壓縮機」、大幅提高製冷製熱速度的「NL藍鯨翅片」，以及安全耐用的「鋅鐵合金鋼板外殼」。為配合全新產品上市，品牌更找來日籍藝人浜口愛子(歌手吳業坤之妻子)擔當電視廣告女主角，拍攝了空調廣告及抽濕機廣告。