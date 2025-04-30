上水廣場激賞黃金月 「Beauty Café 初夏祭」 首創「智能美妝點餐機」 全場商戶優惠低至1折

上水廣場帶來全港首個自助化的人氣「五官風格測驗」，讓你10秒鐘測出自己屬於甜、鹽、苦、辣哪種五官風格！

上水廣場黃金月盛典——「Beauty Café 初夏祭」，帶來全港首個自助化的人氣「五官風格測驗」！由5月1日起至6月30日，於指定周末及假期於商場消費滿HK$300，即可免費體驗全港首個「智能美妝點餐機」，讓你10秒鐘測出自己屬於甜、鹽、苦、辣哪種五官風格及建議的「美妝套餐」，更聯乘美妝商戶大派逾1,000份美妝好物！同日於美妝商戶消費滿HK$800更可獲$100美妝券，名額有限，先到先得。

適逢「激賞黃金月」活動，上水廣場全場商戶優惠低至1折，更大派福袋優惠券逾HK$31,000！由5月1日起至5月5日期間，推出「萬元福袋大放送」只要消費滿$90,000可獲贈ipad Air （11吋，藍色；Wi-Fi; 256GB）（價值$5,399）及 $500購物及美食電子券組合；消費滿$160,000可獲贈太子珠寶鑽飾（價值約$10,000）及$500購物及美食電子券組合；消費滿$280,000可獲iPhone 16 Pro Max（沙漠色鈦金屬；256GB）（價值：$10,199）及$500購物及美食電子券組合。