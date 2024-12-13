上水廣場聖誕 「MBTI品酒嚐味冬之祭」全港首個MBTI主題美酒佳餚市集

冬日Snack Bar美食車嚐盡多國美食

聖誕節即將來臨，上水廣場呈獻「MBTI品酒嚐味冬之祭」，於冬日節慶期間帶來全港首個MBTI主題美酒佳餚市集，貼心打造16型人格的專屬食買玩體驗，讓你盡情歡度節日時光！ 今年上水廣場將為你即場進行大熱的MBTI人格測試，更會設計好屬於你MBTI人格的Wine & Dine Pairing，讓你在雲集世界各地豐盛美酒佳餚的市集中品嚐忠於個人性格的滋味，大飽口福！另外，上水廣場特意聯乘餐飲商戶推出冬日Snack Bar美食車，即場吃盡日西泰意台美食，市集亦有Busking及聖誕表演助興，坐擁十萬訂閱的MBTI IG團隊更首度現身為你提供MBTI心靈諮詢，一連串精彩活動為你締造獨一無二的聖誕慶典！

全港首個MBTI主題美酒佳餚市集 大玩MBTI Wine & Dine Pairing

於「MBTI品酒嚐味冬之祭」舉行期間，客人可先即場進行簡易版MBTI測驗，分析自己所屬的16型人格。其後根據測試結果，即可領取專屬「品酒嚐味Pass」，配搭最合適MBTI個人性格的Wine & Dine Pairing，並在市集即場試飲試食，獲得獨家優惠! 大會更特別邀請到坐擁逾十萬粉絲的MBTI主題Instagram專頁幕後團隊—「catdog_said」首次現身與粉絲交流，設立「MBTI 心靈聊天室」，只要購物滿指定金額即為大家提供一對一的諮詢，由感情關係、朋友相處、工作煩惱等，助你尋找最適合自己的方向參考，為新一年成為更好的自己做好準備！

今次「MBTI品酒嚐味冬之祭」的戶外露天市集以夢幻燈飾與聖誕裝飾點綴，充滿節日氣氛，並集結多個人氣美食品牌，搜羅多款頂級特色美酒佳餚，豐富的選擇讓你輕鬆找到專屬你MBTI人格的美食美酒之外，更完美滿足你的味蕾。 如本地瓶裝雞尾酒品牌「飲啦」帶來多款結合港式飲茶元素而精心調製的雞尾酒，韓國國宴級手工啤酒「日日飲七日啤」亦帶來多款人氣手工啤。市集更預備了多款搭配的高級美食，包括法國私房菜Les Saveurs Private Kitchen精心預備的西班牙全人手切割Iberico Ham風乾火腿；Chef's Table的大熱日本北海道帶子腸等，還有大小朋友都喜歡的甜品小食，包括本地烘培品牌搓圓撳扁烘製的經典法式甜點瑪德蓮蛋糕，以及人氣IG小店Taroki帶來多款人氣非油炸迷你冬甩。至於聯乘餐飲商戶推出的「冬日Snack Bar美食車」，則讓你即場品嚐到日、西、泰、意、台式的熱焫焫小食。



冬日Snack Bar美食車嚐盡多國美食

於上水廣場2至5樓商戶即日以電子消費滿 HK$300，即可免費換領小食一份；而即日以電子消費滿HK$500，可以換領小食一份之餘，還額外送你$20美食電子券一張！「MBTI品酒嚐味冬之祭」亦會在特別日子送上busking表演，現場獻唱聖誕歌曲及流行音樂，傳遞聖誕祝福，讓大家邊歎美酒美食邊欣賞精彩音樂表演，盡興而歸！