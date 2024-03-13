上海商業．博愛單車百萬行2024 本周日舉行 齊齊踩上昂船洲大橋 各界名人帶頭支持年度矚目慈善單車活動

由博愛醫院主辦、上海商業銀行冠名贊助之全港最大型單車籌款活動 ── 「上海商業．博愛單車百萬行 2024」，將於 2024 年 3 月 17 日（星期日）假昂船洲大橋舉行。主辦單位博愛醫院希望公眾能夠享受在高速公路上踏單車的樂趣之餘，亦藉此機會推動單車運動發展、同時宣揚環保健康生活，並為全港最大的安老院舍「博愛屯門藍地長者護理及護養安老院舍」籌募經費。

今年大會特意聯乘備受世界各地大衆喜愛的 Miffy 為主題，所有參加者更可獲限量版選手包，包括 Miffy 主題單車衣一件、精美掛繩袋及主題筆記簿，與 Miffy 暢遊昂船洲大橋，打造不一樣的「上海商業．博愛單 車百萬行」。 此外，是次活動將由一眾體壇及歌影視界巨星出任「愛心之星」，攜手參與「上海商業．博愛單車百萬行 2024」， 包括歌手尹光、三屆亞運金牌得主黃金寶、藝人兼前香港游泳奧運代表方力申、瑜珈導師林芊妤（Coffee） 以及三位「Star Rider」，香港單車隊代表梁寶儀和梁穎儀、及前香港單車代表隊成員馬詠茹。

首次擔任活動「愛心之星」的尹光及林芊妤（Coffee）偕黃金寶及方力申現身力撐，更在台上齊心出力踏單車為活動亮燈，向大眾推廣健康綠色低碳生活。4 位愛心之星的努力，成功獲博愛醫院董事局 主席陳首銘博士及上海商業銀行副董事長、常務董事兼行政總裁郭錫志先生慷慨解囊，並為「上海商 業．博愛單車百萬行 2024」籌得首筆善款，合共港幣$200,000，齊齊為環保、為慈善出一分力！