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市場資訊
2024-05-24 09:00:00
日報

下雨天位元堂精選 健脾祛濕湯料包

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下雨天，四處潮濕黏膩，濕氣容易積聚體內。一旦外邪積累體內，便容易出現體倦乏力、水腫、腸胃不適及大便不暢等多種問題，體質減弱，更容易引發各種毛病。位元堂精選多款湯料包，包括牛大力土伏苓化濕湯、木棉花祛濕湯、雞骨草茅根祛濕湯及茯苓祛濕湯，有助清熱利濕、健脾益氣，散走滯留體內的濕氣。毒素不再殘留五臟六腑，自然不再鬱悶倦怠，身體機能也能大提升！湯料包配方由資深中醫師用心調配，每包皆有標明對應功效；同時，藥材嚴選自優質產地，亦有專業採購團隊把關，一直深受用家喜愛及回購。全線香港澳門位元堂分店及官方網店有售。
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