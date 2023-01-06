踏入疫情下的第3個年頭，讓法國傳統與象徵幸運來臨的節日美食「國皇餅」，伴大家迎接2023年！法國人一般在1月6日主顯節或1月首個星期日食用國皇餅，以紀念東方三博士朝拜耶穌這件事。正宗法式麵包店MAISON KAYSER由第4代麵包工匠Eric Kayser創辦。MAISON KAYSER的國皇餅是傳統杏仁忌廉餡，再以Elle & Vire牛油及自家酥皮工藝製成酥皮外層。一個小小的「fève」藏在其中，正等待幸運兒發現它。國皇餅由即日至1月31日供應，每個售350元，足夠6至8人食用，與家人好友分享，在寒冬中感受暖暖的節日氣氛。
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日報
不一樣的2023年 帶來好運的國皇餅
踏入疫情下的第3個年頭，讓法國傳統與象徵幸運來臨的節日美食「國皇餅」，伴大家迎接2023年！法國人一般在1月6日主顯節或1月首個星期日食用國皇餅，以紀念東方三博士朝拜耶穌這件事。正宗法式麵包店MAISON KAYSER由第4代麵包工匠Eric Kayser創辦。MAISON KAYSER的國皇餅是傳統杏仁忌廉餡，再以Elle & Vire牛油及自家酥皮工藝製成酥皮外層。一個小小的「fève」藏在其中，正等待幸運兒發現它。國皇餅由即日至1月31日供應，每個售350元，足夠6至8人食用，與家人好友分享，在寒冬中感受暖暖的節日氣氛。