熱門搜尋:
C觀點 劉鑾雄 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
市場資訊
2023-01-06 07:30:00
日報

不一樣的2023年 帶來好運的國皇餅

分享：

踏入疫情下的第3個年頭，讓法國傳統與象徵幸運來臨的節日美食「國皇餅」，伴大家迎接2023年！法國人一般在16日主顯節或1月首個星期日食用國皇餅，以紀念東方三博士朝拜耶穌這件事。正宗法式麵包店MAISON KAYSER由第4代麵包工匠Eric Kayser創辦。MAISON KAYSER的國皇餅是傳統杏仁忌廉餡，再以Elle & Vire牛油及自家酥皮工藝製成酥皮外層。一個小小的「fève」藏在其中，正等待幸運兒發現它。國皇餅由即日至131日供應，每個售350元，足夠68人食用，與家人好友分享，在寒冬中感受暖暖的節日氣氛。
訂購：https://bit.ly/3Cof97g

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受