世界保齡球錦標賽11月24日開鑼 伊館球道透視機械運作　市民可登記入場觀賽

HKGX 2025 IBF 世界保齡球錦標賽將於十一月二十四日至十二月五日於啟德體育園 Top Bowl保齡球館及伊利沙伯體育館舉行，當中在伊館搭建的臨時保齡球道，有可透視球瓶區的機械運作。中國香港保齡球總會期望增加市民對保齡球運動的了解，歡迎市民上網登記，入場支持保齡球運動員，為港隊打氣。
球瓶區透明設計 冀加深市民對保齡球的認識
世界保齡球錦標賽匯聚全球300名選手，十一月二十四日至十二月三日的賽事在啟德體育園 Top Bowl 保齡球館舉行，至於三人賽及五人隊制賽的準決賽及決賽，則於十二月四至五日在伊利沙伯體育館舉行。中國香港保齡球總會主席劉掌珠表示，賽事在兩個場館舉行，是希望讓更多市民入場觀賽。伊館能容納約1500名觀眾，市民可在網上登記入場，暫時尚有大約一半名額可供登記，「伊館球道的賣點是球瓶區採用透明設計，觀眾在比賽期間，可以清楚看到保齡球及球瓶的移動模式及機械運作，這是平常在保齡球場看不到的，希望借此加深觀眾對保齡球這項運動的認識。」劉掌珠期望港隊專心及盡力比賽，最理想當然是取得獎牌。
中國香港保齡球代表隊派出六名運動員參賽，包括胡兆康、黃鈞源、謝晉軒、麥紹岐、雷前鴻及馬嘉言。胡兆康表示，會保持身體狀況在理想的狀態，「盡量在比賽前選擇最適合的保齡球出賽，亦會留意不要讓自己受傷或生病，每日會進行練習保持手感。比賽時打好自己，一步步晉級，希望有機會到伊館比賽。」迎戰多隊強隊，胡兆康表示主場出戰，信心及壓力同樣增加，隊員間會調節及與教練溝通，會以放鬆的心情享受比賽過程。黃鈞源表示，每條球道也有變化，會與隊友溝通，一同專心一致向同一個目標進發。
比賽獲三十一個國家和地區參加，包括澳洲、百慕達、加拿大、中國、捷克共和國、丹麥、芬蘭、法國、德國、中國香港、冰島、義大利、日本、韓國、科威特、中國澳門、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、菲律賓、卡塔爾、羅馬尼亞、沙地阿拉伯、新加坡、西班牙、瑞典、中華台北、土耳其、阿拉伯聯合大公國、烏克蘭和美國，包括 28 隊男子隊， 22 隊女子隊，合共 300 名運動員。賽事項目包括男子及女子組的單人賽、雙人賽、三人賽、五人隊制賽及個人全能賽。