世界保齡球錦標賽11月24日開鑼 伊館球道透視機械運作　市民可登記入場觀賽

HKGX 2025 IBF 世界保齡球錦標賽將於十一月二十四日至十二月五日於啟德體育園 Top Bowl保齡球館及伊利沙伯體育館舉行，當中在伊館搭建的臨時保齡球道，有可透視球瓶區的機械運作。中國香港保齡球總會期望增加市民對保齡球運動的了解，歡迎市民上網登記，入場支持保齡球運動員，為港隊打氣。

球瓶區透明設計 冀加深市民對保齡球的認識

世界保齡球錦標賽匯聚全球300名選手，十一月二十四日至十二月三日的賽事在啟德體育園 Top Bowl 保齡球館舉行，至於三人賽及五人隊制賽的準決賽及決賽，則於十二月四至五日在伊利沙伯體育館舉行。中國香港保齡球總會主席劉掌珠表示，賽事在兩個場館舉行，是希望讓更多市民入場觀賽。伊館能容納約1500名觀眾，市民可在網上登記入場，暫時尚有大約一半名額可供登記，「伊館球道的賣點是球瓶區採用透明設計，觀眾在比賽期間，可以清楚看到保齡球及球瓶的移動模式及機械運作，這是平常在保齡球場看不到的，希望借此加深觀眾對保齡球這項運動的認識。」劉掌珠期望港隊專心及盡力比賽，最理想當然是取得獎牌。