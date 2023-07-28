由香港心臟專科學院主辦的「世界心臟日2023」，以「跑步強心齊齊Go」為今年主題。將於10月23日在香港科學園舉行健心跑暨心臟健康嘉年華，本地人氣卡通「JentleCat阿讚貓」將「喵」住帶領各位為心而跑。賽事包括10公里、3公里個人賽及800米親子接力，方便家長帶同小朋友親子強心。每名跑手將獲贈「阿讚貓跑手包」乙個，內附多款別注版選手裝備，賽事已接受報名。同場還有每年世界心臟日的重頭戲「心臟健康嘉年華」，節目精彩，並可讓大家了解更多護心資訊。
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日報
世界心臟日2023 阿讚貓「喵」住陪你健心跑
由香港心臟專科學院主辦的「世界心臟日2023」，以「跑步強心齊齊Go」為今年主題。將於10月23日在香港科學園舉行健心跑暨心臟健康嘉年華，本地人氣卡通「JentleCat阿讚貓」將「喵」住帶領各位為心而跑。賽事包括10公里、3公里個人賽及800米親子接力，方便家長帶同小朋友親子強心。每名跑手將獲贈「阿讚貓跑手包」乙個，內附多款別注版選手裝備，賽事已接受報名。同場還有每年世界心臟日的重頭戲「心臟健康嘉年華」，節目精彩，並可讓大家了解更多護心資訊。