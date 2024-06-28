世界綠色組織連繫綠色金融 推動低碳初創企業發展

為了積極推動本港綠色初創的生態發展，及致力為環保業界締造綠色商機，世界綠色組織（WGO）首次舉辦「2024年ESG初創企業創新科技演示日」（ESG-Tech Startup Demo Day 2024 ），提供交流的平台，逾百間本地及海外綠色初創企業參加。經過首輪評審，約50間本地及海外企業，向由業界翹楚組成的企業教練展示獨特的技術及創新的環保產品。參與的企業除了有機會接觸更多業界、國際投資者及潛在客戶，建立綠色商業網絡之外，當中最優秀的企業更可以參與世界綠色組織籌辦的「ESG初創企業加速器計劃」，了解ESG趨勢及實踐方法，推動可持續發展。
50間綠色初創企業展示技術及產品
世界綠色組織於昨天起一連兩日，於灣仔會議展覽中心舉行「2024年環境、社會及企業管治氣候行動國際峰會」，本屆峰會除了研討會及講座，更首次舉辦環保產業領先盛事──「ESG初創企業創新科技演示日」。企業來自香港、中國內地、日本、印度、馬來西亞、美國、加拿大、英國、澳洲等地區和國家的綠色初創企業參加，涵蓋領域包括金融科技、監管科技、綠色科技、交通運輸、林業管理、碳交易、碳資產管理等。20間本地及30間海外綠色初創企業即場向專業企業教練介紹公司的業務和願景，展示獨特的技術和嶄新的產品。
世界綠色組織倡當局優化初創生態環境
世界綠色組織創辦人兼行政總裁余遠騁表示，希望透過今次活動，為創科企業提供新技術試用場景。他建議，政府要加大力度優化初創生態環境，提供全方位的支援，努力培育研究人才，引入全球資金，讓香港成為初創公司創業的首選地，加速推動綠色創科發展。
全視遮陽簾隔熱貼膜降溫省電 環保塗層減低碳排放
參展商之一Masterkote 提供創新的能源智能技術Transvision Solarshade全視遮陽簾，有效遮陽及減弱眩光，同時保留全景視野。防曬隔熱玻璃貼膜有效阻隔高達85%太陽熱力，節省能源成本，帶來ESG和可持續性效益。防曬水盾塗層為室外防水隔熱塗料，使用後表面溫度下降15至30度，建築物內部溫度下降5至15度，更令建築物的防水層更耐用。Masterkote 董事王誌強表示，該公司代理的產品主要獲建築業界認識，透過今次參展，除了認識到更多環保知識外，亦希望讓環保業界對產品有更深認識，並可以更廣泛使用。
WBKᴺ COOKCELL 主席吴毅文表示，該公司致力打造世界美好的廚房（WorldBestKitchenᴺ），提供獨特的綠色設計和不粘鍋（易潔鍋）等減碳綠色產品，確保產品不會對使用者、操作者或環境造成任何潛在傷害。全球獨家KFCC專利塗層、導熱不燙手、無塑料毒氣的鍋蓋，及耐高溫保溫的性能，嚴格遵守產品安全標準。此外，該公司將於7月推出全新專利技術產品，售價約300元至999元。
負責的5位企業教練會對參與的初創企業進行嚴格的指導，物色最優秀的ESG科技初創企業，參與世界綠色組織與數碼港籌辦的「ESG初創企業加速器計劃」，與ESG領域的專家及行業領袖一起交流，了解ESG最新趨勢及實踐方法。凡入圍的初創企業，均可獲得由阿里雲贊助價值3萬6千美元(總值超過28萬港元)的雲伺服器服務。