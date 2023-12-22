世界足球傳奇盃2024 奧雲大師隊對史高斯傳奇隊

由美亞綜藝製作有限公司主辦，寰宇星管理有限公司協辦，中國香港足球總會支持的「世界足球傳奇盃 2024」，是香港足球史上首場國際及本地傳奇球星混合，賽事將於2024年1月20日舉行，參賽隊伍「奧雲大師隊」及「史高斯傳奇隊」由二十多名國際球星組成，並各自加入香港本地名宿。表演賽將分成3節，每節各30分鐘。除歐洲足球先生奧雲及前曼聯球星史高斯外，還包括世界足球先生費高、世界盃冠軍之巴西國腳基拔圖施華、前英格蘭球星麥馬拿文等。而香港則派出本地傳奇球星劉榮業、李健和、招重文、山度士等上場，切磋球技之餘促進本地與世界足壇交流。

票價：$980、$680、$480、$280、$100（僅長者及學生）